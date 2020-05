Corte perfila avalar que funcionarios de IFT y Banxico ganen más que el Presidente

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila avalar que los funcionarios de alto nivel del Banco de México (Banxico) y el Instituto Federal de Comunicaciones (IFT) continúen, de momento, percibiendo un sueldo superior al del presidente de la República.

El miércoles los ministros integrantes de la Primera Sala revisarán reclamaciones de ambos organismos autónomos contra la negativa de la ministra Yasmín Esquivel Mossa de suspenderles la aplicación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 2020, en el tema salarial.

Justicia Corte niega 'súper' salarios a Banxico, IFT y Cofece tras batalla legal

De esta forma, el alto tribunal analizará la determinación de Esquivel Mossa, quien en enero pasado consideró que conceder la suspensión implicaría un desacato al artículo 127 de la Constitución, en el que se establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente.

Se espera que por mayoría de tres votos, como sucedió el miércoles en relación a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se permita al Banxico y al IFT restaurar los salarios que sus mandos percibieron en 2019, sin sujetarse al tope de 1.7 millones de pesos netos anuales previsto para el presidente.

Esta resolución disgustó a Andrés Manuel López Obrador, quien el jueves, durante su conferencia de prensa, señaló que no es posible que haya funcionarios que ganen 200 o 300 mil pesos mensuales.

Política Diputados van contra "súper" salarios del INE

"Eso no lo veo bien, desde luego respeto las decisiones del Poder Judicial, es un órgano independiente, pero también puedo ejercer mis facultades y tenemos que seguir insistiendo en que no pueden haber estos sueldos tan excesivos y es mentira que paguen más en el sector privado, no es cierto, es un mito para justificar el pago de sueldos elevadísimos en el sector público", señaló el mandatario.

Fue el miércoles cuando la ministra Margarita Ríos-Farjat, nominada a la Corte en diciembre por López Obrador, se unió a los ministros Jorge Pardo y Alfredo Gutiérrez para formar mayoría y votó para que en la Cofece y el Inegi puedan, momentáneamente, percibir un sueldo mayor que el presidente de la República.

Y es que próximamente el pleno de la SCJN deberá resolver en definitiva el tema salarial de los servidores públicos y determinar la constitucionalidad del PEF 2020 sobre el monto de la remuneración del presidente de la República, que es el tope para todos los funcionarios del Estado mexicano.

Con sus demandas, el Banxico y el IFT buscan que la Corte precise cuál es el monto del salario del presidente de la República, incluidas todas las prestaciones que recibe, al acusar que en el PEF 2020 sólo se incluyen como parte del salario presidencial las prestaciones de ley, pero no las que recibe en especie, como son en su caso la vivienda, alimentación y otras que percibe.