Critica AMLO a jueces que otorgaron amparos contra reforma judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que la reforma judicial debe aprobarse y aprovechó para criticar a dos jueces que otorgaron amparos para que no se discuta en el Pleno de la Cámara de Diputados.

Tras preguntarle por el grito durante de sus simpatizantes durante su Informe en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández, el presidente dijo que los jueces “no quieren que los mexicanos, los ciudadanos, elijan a los jueces. Y en su desesperación, además, actuando de manera irresponsable y contradictoria, se atreven a decir que invaden las facultades del Poder Legislativo. Pero, además, violan la Constitución”.

Agregó que “el Poder Judicial, que tiene como cargo cuidar el apego estricto a la Constitución y a las leyes, se convierten en el más tenaz violador de la Constitución y las leyes. Y esto lo digo porque un juez, creo que de Chiapas ordena al Poder Legislativo que suspenda la discusión y el análisis, la votación de la reforma constitucional para limpiar el poder judicial, un juez de Chiapas; y otra persona, creo que una jueza de Morelos, dice que no deben en el Poder Legislativo, en caso de que se apruebe la reforma, no pueden enviarla a los congresos estatales, porque como se trata de una reforma constitucional, no sólo se necesita la aprobación de una mayoría calificada en las dos cámaras, sino también se requiere que la mitad más uno de los congresos locales la pruebe, pero esta juez dice que no se envíe a los estados".

"O sea, pretenden parar o detener el proceso legislativo, y para los que son respetuosos de la Constitución, de las leyes, es conveniente que sepan que en la Constitución está establecido que es facultad discutir y aprobar las leyes. De ningún otro poder”, criticó López Obrador.

El mandatario insistió en que el Poder Judicial está mal y debe ser reformado, debido a la presunta corrupción que hay en él.

“Nosotros consideramos que el Poder Judicial está mal, hay mucho influyentismo, nepotismo, corrupción, y que es indispensable una renovación, un cambio, que se limpie, que se purifique el poder judicial, y por eso presentamos una iniciativa de reforma a la Constitución”.

Ayer, durante su mensaje por su Sexto Informe de Gobierno, López Obrador hizo una consulta a mano alzada entre los asistentes del Zócalo sobre si estaban de acuerdo con la reforma judicial. El resultado fue que todos estuvieron a favor de la iniciativa.