Da positivo a Covid-19 diputado Juan Martínez Flores, de Morena

El diputado federal de Morena, Juan Martínez Flores, confirmó en sus redes sociales que dio positivo a la prueba de Covid-19.

El legislador representante del Distrito 16 de Córdoba, dio a conocer que su cuadro es asintomático; sin embargo, estará en aislamiento durante dos semanas.

El médico cirujano de profesión, refirió que la prueba se la realizó de manera voluntaria y a invitación de la Cámara de Diputados como una medida de prevención.

Su publicación está acompañada de una imagen de los resultados de la prueba, la cual se realizó ayer domingo.

"Di positivo en prueba Covid-19. Amigas y amigos que me siguen a través de estas redes sociales quiero anunciarles que me he sometió a la prueba de Covid.19, luego de una invitación por parte de la Cámara de Diputados para hacerlo de manera voluntaria y como una medida de prevención, dando positivo. A partir de este día estaré bajo tratamiento hasta que mi condición física se restablezca totalmente. Agradezco mucho sus muestras de solidaridad y cariño", expuso en sus redes sociales

Desde ayer domingo los legisladores federales se realizan las pruebas de manera voluntaria como método de prevención.

Las pruebas serán practicadas a los legisladores que así lo deseen, así como a sus colaboradores, a fin de evitar que los casos positivos se acumulen en la Cámara federal.