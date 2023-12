Dos empresas concentran la impresión de boletas del INE

Talleres Gráficos de México (TGM) y Gráficas Corona JE, empresas que en los comicios pasadas elecciones" de 2021 y 2022 acapararon en conjunto la impresión de 68 por ciento de las boletas de votación, se alistan nuevamente para la" su producción, de boletas y" así como de materiales para el proceso electoral más grande en la historia del país.

TGM, empresa descentralizada de la Secretaría de Gobernación que dirige Maribel Aguilera Cháirez, firmó convenios este año con el Instituto Nacional Electoral (INE) y con los" organismos públicos locales electorales (OPLE) del Estado de México, Tabasco y Tamaulipas para la impresión de más de 340 millones de boletas.

Te puede interesar: INE propone 21 sedes para debates presidenciales con costos de hasta 5 mdp

Gráficas Corona JE, empresa de Juan Sebastián Estrada Hernández, es proveedora de varias instancias del gobierno. Entre 2016 y este año obtuvo más de 80 contratos con dependencias federales que sumaron unos dos mil 270 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Archivo: Galo Cañas Rodríguez /Cuartoscuro.com

Entre dichos contratos destaca uno con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por mil 101.5 millones de pesos otorgado por adjudicación directa hace un año para la impresión de recibos bimestrales, pero también ganó licitaciones con los OPLE de Chiapas, Tlaxcala, Oaxaca y Campeche, entre otros.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Este año, Gráficas Corona JE ganó dos licitaciones del Instituto Electoral de Coahuila por más de 15 millones de pesos para la proveeduría de documentación electoral y material didáctico para capacitación del proceso electoral local.

Datos de la PNT y Compranet señalan que entre 2019 y 2020, la empresa de Juan Sebastián Estrada Hernández obtuvo al menos ocho contratos por cerca de 80 millones de pesos con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), que en ese periodo estuvo dirigida por Antonio Meza Estrada, actual pareja de la directora de TGM.

Archivo: Galo Cañas Rodríguez /Cuartoscuro.com

En su perfil de Facebook, Maribel Aguilera Cháirez presume fotos de su boda y de su vida en familia con Antonio Meza Estrada, quien fue relevado de la Conaliteg en junio de 2021 por la entonces titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, unos meses después de que el exfuncionario fuera señalado por Mexicanos contra la Corrupción por entregar contratos por más de 460 millones de pesos a empresarios cercanos a él.

El proceso electoral que vivirá México el próximo año será el más grande en la historia del país, pues para la elección de cerca de 20 mil cargos se necesitarán alrededor de 540 millones de boletas: 312 millones serán utilizadas para las elecciones federales (Presidente, senadores y diputados federales) y 230 millones para los comicios locales entre los que destacan nueve gobernadores, alcaldes, diputados locales, entre otros, de acuerdo con datos del INE.

Para ello, tanto el INE como los OPLE tienen la posibilidad de prescindir de licitaciones y adjudicar contratos mediante convenios con dependencias de la Administración Pública Federal, como es TGM.

Dicho esquema se utilizó en la administración pasada por 11 dependencias federales que firmaron convenios con ocho universidades públicas para el desvío de más de siete mil millones de pesos en el fraude conocido como la Estafa Maestra.

Política Confirma TEPJF multa de 1.7 millones de pesos al PRI por no comprobar gastos

El pasado 17 de agosto, tras la firma del convenio con el INE, Aguilera Cháirez aseguró que TGM tiene la capacidad para cumplir con la impresión de las boletas para la elección federal e, incluso, dijo que podía extender su capacidad para los OPLE y en una entrevista reciente, la funcionaria dijo que aunque TGM amplió su capacidad de producción, sabe con qué empresas puede colaborar para cumplir con su meta.

Entre los proveedores de la empresa paraestatal se encuentra Gráficas Corona JE, que fue señalada de incumplimientos en 2021 por los organismos públicos locales electorales de Tamaulipas, Chiapas y Puebla.

Ese mismo año, TGM entregó cuatro contratos por cerca de 37 millones de pesos a la empresa One to One Solution de México, para la entrega de material electoral, de los cuales incumplió en uno, según la Auditoría de Cumplimiento 2021-1-04E2D-19-0367-2022.

Archivo: Galo Cañas Rodríguez /Cuartoscuro.com

De acuerdo con el acta constitutiva de One to One Solution, que data de 2005, Lucía Azucena Estrada es socia minorista de esta firma, cuyo principal accionista es Sebastián Estrada Vega, ambos familiares del dueño de Gráficas Corona JE.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La empresa hermana de Gráficas Corona JE también tuvo un contrato con la Conaliteg en 2020, durante la gestión de la pareja de la titular de TGM, por 7.6 millones de pesos, de acuerdo con la plataforma de Compranet.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Spotify, Apple Podcasts, Deezer y Amazon Music