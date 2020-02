El Senado debe ser un órgano de justicia, no de persecución: Monreal

El senador Ricardo Monreal Ávila se pronunció contra aquellas comisiones independientes que tengan como propósito el protagonismo y no la fuerza de la ley. “El Senado de la República tiene que ser un órgano de justicia, no de persecución’’, asentó.

Al presidente de la Junta de Coordinador Política (Jucopo) se le preguntó si habría eco a la propuesta del expanista Germán Martínez Cázares y Martha Lucía Micher, de crear una comisión independiente contra la pederastia clerical.

"Hay ya planteamientos de carácter legislativo. Hay cinco o seis iniciativas para que el delito de pederastia, abuso contra menores, no prescriba, que no por el simple transcurso del tiempo este se convierta en espacio de impunidad", apuntó.

“Yo creo que debemos legislar, no quiero descalificar la comisión, pero yo me pronuncio más por la legislación, para que quede de manera permanente en una disposición de carácter jurídica, no en una comisión que tenga propósitos quizá de conocimiento o protagonismo, pero que no tiene la fuerza de la ley’’.

No quiero, dijo Monreal, descalificar porque hasta ahora se va a presentar, pero soy de los que cree que no hay que abrir tantos frentes. Hay que abrir un frente y cerrarlo conciliatoriamente.

“Ahora traemos muchos frentes y no me gusta, yo soy más de perfil conciliador, de perfil moderado, aunque a algunos no les guste, no voy a renunciar a ese perfil porque el país lo necesita’’.

No abriría, subrayó el morenista, frentes al mismo tiempo con la Iglesia, con medios de comunicación, con asociaciones religiosas, con empresarios, con extrabajadores, con organizaciones sociales, no.

Declaró que el Senado tiene que ser un ente de conciliación, tiene que ser un ente de encuentro, no de desencuentro. El Senado tiene que ser un órgano de justicia no de persecución. El Senado tiene que ser un ente de moderación y de prudencia, no de radicalismos y excesos.

Eso es lo que reo, y mientras sea coordinador de la mayoría, voy a tratar de convencer a mis compañeros de caminar en una actitud prudente frente a lo que está pasando en el país y frente a un proceso de transición política inédita en la historia moderna de México, dijo Monreal.