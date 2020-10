En comisión, diputados de Morena aprueban quitar 33 mdp al Insabi

Diputados de Morena aprobaron un dictamen que permitiría darle al presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo año 33 mil millones de pesos (mdp) provenientes del Fondo de Salud para el Bienestar.

El dictamen fue aprobado con 29 votos a favor de los diputados de Morena, PT, PES y PVEM y seis en contra del PAN, PRI, PRD y MC, con lo que se permitirán modificaciones a la Ley General de Salud para que se pueda tomar este dinero, de lo que antes era el Fondo de Enfermedades Catastróficas del extinto Seguro Popular, ahora Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

Los legisladores morenistas tienen previsto que este dictamen sea discutido y aprobado de inmediato este mismo martes, una vez que concluya la comparecencia de Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública.

El Fondo de Salud para el Bienestar está enfocado en atender diversos tratamientos para enfermedades como cáncer y males renales, como diálisis, entre otros; pero, Morena pretende usar una parte de este fondo para cubrir el hueco que quedó en la Ley de Ingresos con él.

Durante la discusión del dictamen, el diputado perredista Antonio Ortega advirtió que sin apoyo a la Salud, el gasto que hagan las familias mexicanas en esta materia las empobrecerá y por ello, vaticinó que con estos cambios “a mitad del próximo año tendremos que vernos aquí para ajustar el presupuesto porque el Gobierno tendrá el agua hasta el cuello”

A su vez, el diputado del PRI, Fernando Galindo mencionó que el Gobierno morenista en un año se gastó el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestales, el cual era para atender contingencias económicas.

Sin embargo, subrayó que esto ocurrió en un periodo en que no había contingencia económica, por lo que destacó que, si la actual administración hubiera utilizado en el momento en que se requería este recurso, se habría tenido más dinero para atender la contingencia que genera la pandemia.

El diputado Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador de Movimiento Ciudadano, expresó durante la discusión del dictamen que este es el tercer intento de Morena para usar esos 33 mil millones de pesos, y aunque reconoció que en este nuevo intento no se prevé la eliminación del fondo, expuso que no se contienen reglas claras sobre el destino de los recursos.

“En la iniciativa se transfiera a la Tesorería de la Federación, pero no dice que vaya a aplicar en la vacuna, no hay el destino de gasto, se transfiere a la Tesorería y en el destino general solo se le pone “salud”, que se ponga en la iniciativa que los recursos se usarán exclusivamente a la vacuna, y no es necesario transferir los recursos a la Tesofe que se haga desde el propio fideicomiso donde está y punto, y entonces podría salir por unanimidad la propuesta, podríamos aspirar a eso”, puntualizó.

A su vez, el diputado morenista Pablo Gómez Álvarez justificó esta reforma al expresar que el actual Gobierno, recibió un Estado corrupto y en putrefacción, “con una crisis delincuencial tremenda, una bancarrota de las finanzas pública, y un nivel inusitado de pobreza, y encima de esto, la pandemia”, por lo que dijo que, en estas circunstancias, “es necesario usar esos recursos, México está apostando a todas las soluciones posibles”.