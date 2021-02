Félix Salgado sigue siendo candidato de Morena para Guerrero

ACAPULCO. Hasta este sábado, Félix Salgado Macedonio seguía siendo el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, aseguró Marcial Rodríguez Saldaña, dirigente del partido en el estado.

“Félix Salgado Macedonio está registrado como candidato y hasta que no haya una resolución en otro sentido se mantiene como abanderado. Tenemos hasta este domingo (hoy) para cumplir con la determinación de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ)”, explicó .

El viernes por la noche, la CNHJ informó que ordenaba a la Comisión Nacional de Elecciones reponer el proceso de selección para valorar si el perfil de Salgado Macedonio es válido o no. Y también se determinó que los agravios fincados al senador con licencia son infundados, por lo que no pierde sus derechos políticos.

De acuerdo con el calendario electoral de Guerrero, el periodo de registro de los candidatos ante el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCGRO) es del 15 de febrero al primero de marzo, por lo que Morena tiene hasta este lunes para cumplir con el registro de su candidato.

El viernes por la noche, la CNHJ anunció que repondría el proceso de selección para la candidatura a la gubernatura de Guerrero.

Rodríguez Saldaña reiteró que el procedimiento se realiza por un proceso de oficio debido a las denuncias por supuesto abuso sexual, pero la CNHJ no pudo fundar los agravios contra Salgado Macedinio porque no hay una resolución por parte de la autoridad judicial del estado y un partido político no puede sustituir la labor de la Fiscalía de Guerrero.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que no han sido omisos a la exigencia de colectivos de mujeres en el caso del candidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio.

“Se tiene una democracia interna real, por lo que se hacen esfuerzos institucionales para que los órganos internos funcionen con independencia y tomen sus resoluciones, como sucedió con el caso de Salgado Macedonio”, dijo en su visita a Culiacán, Sinaloa, en donde se anunciaron las candidaturas comunes de Morena con el Partido Sinaloense (PAS).

Delgado Carrillo indicó que será la Comisión Nacional de Elecciones quien determinará la manera como se repondrá el procedimiento para escoger candidato, además de que, por parte del partido, se trabajará para hacer de Morena un espacio seguro para las mujeres.

El dirigente nacional de Morena reiterò que no están siendo omisos a las manifestaciones que han realizado las mujeres, que atienden el tema y respetan cada uno de los procesos del partido y lo que dicta la legislación.

En ese sentido, el dirigente de Morena afirmó que van a atender puntualmente la resolución, mientras que la Comisión Nacional de Elecciones determine la ruta a seguir en este caso.

Delgado Carrillo coincidiò con Rodríguez Saldaña, al señalar que como partido político, Morena no está facultado para llevar procesos judiciales y abrir carpetas de investigación en acusaciones de este tipo, por ser una tarea que corresponde al Poder Judicial, en este caso a la Fiscalía de Guerrero, pero que, a pesar de esto, se siguió de oficio un procedimiento. Con información de Sandra Solís | El Sol de Sinaloa