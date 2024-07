Historia juzgará a AMLO por intervenir en elección: Xóchitl Gálvez

La senadora panista y ex candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, dijo que la historia va a juzgar al presidente Andrés Manuel López Obrador porque violó la ley al meter las manos en el proceso electoral pasado.

“Fue elección de estado, el presidente López Obrador coaccionó el voto, a través de programas sociales, hizo uso de recursos públicos, difundió propaganda gubernamental en periodo prohibido, así lo determinó el Tribunal electoral”, dijo la la legisladora hidalguense en un video difundido en su cuenta de la red social X.

Las críticas de la senadora de oposición se dan luego que el presidente llamó mentirosos a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por haber determinado que coaccionó al voto en 2023, al usar recursos públicos en pleno proceso electoral para la elección de gobernadores en Coahuila y Estado de México.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Ante esto, Gálvez Ruiz dijo: “Hoy, el presidente lo niega, a pesar de que me descalificó en 96 ocasiones, queda claro que la mayoría de los votos obtenidos por Morena en la pasada elección se deben a la estrategia orquestada desde Palacio Nacional, lamentablemente no habrá castigo, pero debe quedar en la memoria de los mexicanos que Andrés Manuel López Obrador violó la ley para ganar la elección”, remarcó la ex candidata presidencial del PRI, PAN y PRD.