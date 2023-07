Israel Rivas se registra como aspirante a la presidencia por el Frente Amplio por México

Israel Rivas Bastidas, activista contra el desabasto de medicamentos para niños con cáncer, se registró hoy como aspirante a la presidencia por el Frente Amplio por México.

Acompañado de un amigo, Rivas Bastidas arribó a la Torre Azul a entregar sus documentos al Comité Organizador del Frente y explicó que su registro no es en calidad de representante de la sociedad civil, pues no lo eligieron para tal fin, sino que fue una decisión personal motivada por tener una hija con cáncer.

"No me quiero erguir como representante, nadie me ha elegido y justamente este es un llamado a la acción colectiva, a todos esos ciudadanos que debemos tomar al abordaje a los partidos políticos, los ciudadanos necesitamos inmiscuirnos en asuntos de la vida pública, en asuntos de la política", dijo.

Sobre la recolección de las 150 mil firmas, requisito establecido en la convocatoria, el activista recordó que para una iniciativa ciudadana en favor de niños con cáncer reunieron 100 mil firmas y por ello dijo ver posibilidades para reunir las rubricas solicitadas.

"Logramos reunir 100 mil firmas, no estoy diciendo que es un hecho ni estoy pecando de soberbio o de confiado, sé que es una area muy complicada vamos a ver que va a pasar", dijo.

El aspirante dijo que su apuesta para sumar voluntarios a su proyecto será poner el centro del debate el tema de la salud en este país, el cual acusó que no se ha mejorado: "creo que hay mucha gente interesada en sumarse a ello", dijo.

Enrique de la Madrid, quien también se registró este día como aspirante a la candidatura, se cruzó con Rivas Bastidas y compartieron palabras en torno a la problemática del desabasto de medicamentos para pacientes ontológicos, sin embargo, acordaron una reunión posterior para abordar el tema y no politizarlo.









