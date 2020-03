La Mañanera vista por Reyes Razo | "Rechazo la subrogación de los servicios de salud"

"Alcoholismo, tabaquismo", son a juicio del Doctor Jorge Alcocer hábitos que "propician la adquisición de gusto por otras sustancias más dañinas".

El Secretario de Salud afirmó que durante décadas ocurrió aquí "un desgaste progresivo en la atención a la salud de los mexicanos que culminó en desastre. Así la hallamos en diciembre del año 2018. El Presidente López Obrador tiene desde hace mucho tiempo un legítimo interés en reorientar el sistema de salud. Ya trabajamos en ello".

El médico Alcocer participó este 3 de marzo en la conferencia "mañanera" del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Decidido cruzado de "la prevención vía ideal a la universalidad y la equidad" declaró su total "rechazo a la subrogación de los servicios de salud".

"Peor ejemplo -dolorosa muestra- de lo insano del proceso de subrogación -analizó el Presidente López Obrador- resultó la Guardería Infantil ABC de Hermosillo, Sonora. Los conservadores subrogaban todo. Enviaban a instituciones privadas enfermos que podían recibir atención en hospitals y centros de salud públicos".

"Ahí está el caso del Seguro Popular" -argumentó López Obrador quien jugueteó con los términos: "no era ni seguro y tampoco popular".

"Contaba con más secretarías, archivistas e intendentes que con médicos. Método que hicieron suyo constructoras que tenían a su servicio más abogados que ingenieros. Bufetes de duchos en amparos, demandas..."

"Que la amnesia no nos aprese -deseó López Obrador-. Cuando decidimos liquidar el programa de Estancias -Guarderías- Infantiles lo conservadores se nos echaron encima. Criticaron la determinación. Comprobamos que en ese universo privaba el influyentismo , también el nepotismo. Que las guarderías estaban mal ubicadas. Instaladas en casonas inadecuadas. En zonas peligrosas".

"Cortamos por lo sano: cancelamos subsidios a favorecidos por familiares en el poder e hicimos responsables a los padres de los niños. Ellos determinan el cuidado, el trato de sus hijos. Se acabó el negocio".

El Presidente López Obrador confió muy animado que "en mi gabinete, entre mis colaboradores hay diferencias. De distinto grado. Pero, al fin y al cabo diferencias. Buena parte de mi tiempo lo dedico a armonizar, a unir. Es mi tarea".

"Pues yo prefiero -sostuvo muy animado- tener a mi alrededor a un grupo de hombres y mujeres libres -absolutamente libres- , dueños de sus ideas y prestos a aplicar lo que su criterio les dicta, a verme acompañado por un puñado de abyectos capaces de revivir los días en que Porfirio Díaz preguntaba: "¿Qué hora es?" y el zalamero coro le respondía: "La que usted diga, Señor Presidente".

En la Historia de México halló López Obrador asidero a sus observaciones. Fue así:

"Sepan ustedes que el mejor, el más brillante gabinete presidencial que registra nuestra historia es el que integró Dion Benito Juárez García. Liberales lo formaban. Moderados éstos. Exaltados, vehementes aquellos. Pero liberales. Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, Matías Romero, Francisco Zarco. Hombres cultos, brillantes, patriotas. Tiempo tormentoso el que vivieron".

"Enfrentaron el poder de la Iglesia. La Intervención Francesa. Y la República Restaurada . ¡Ah, cómo discutían! Inspirados discursos. Poderosas razones. Brillantes argumentos. Discusiones sin fin. Muchas veces concluyeron con un tajante: ¡ Renuncio, Señor Presidente!"

"Y se marchaban. Y regresaban. Y a la tarea".

"Así hoy. Se discute. Se muestra la diferencia. Y cuando se cierran filas surge la plena lealtad".

Radiante el Presidente culminó su relato-repaso.

"Javier May -responsable del programa "Sembrando vida"- me presentó su renuncia -reconoció López Obrador. No se la acepté. Seguirá en su cargo. Trabaja muy bien. Y le tengo total confianza. Igual que Alfonso Romo. Padece persecución "de clase". ¿Cómo un descendiente de Gustavo Madero anda acá? Y sí. Nada como la Libertad.

Y compró un "cachito" para el sorteo del avión presidencial Prometió:

"Si me sacó 20 millones los destinaré al fondo de becas a estudiantes"

De la "mañanera" de ayer.