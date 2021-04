En lo general, Senado aprueba Ley de Hidrocarburos que beneficia a Pemex

El pleno del Senado de la República aprobó, en lo general, la reforma a la Ley de Hidrocarburos que permitirá al gobierno federal suspender permisos y ocupar locaciones en caso de prever un riesgo a la seguridad nacional, energética o la economía nacional.

Tras su aprobación, con 65 votos a favor, 47 en contra y seis abstenciones, la reforma regresa al presidente Andrés Manuel López Obrador para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su entrada en vigor.

Los senadores de la República procederán a su votación en lo particular, donde se espera un debate fuerte entre Morena y la oposición conformada por el PAN, PRI, MC y PRD.

“Va a ser un debate fuerte como normalmente son estas iniciativas. Tenemos conocimiento, desde la Comisión de Energía, que algunos senadores del PAN, en particular Xóchitl Gálvez y Nancy de la Sierra (del PT) van a presentar reservas y que el PRI va a emitir un voto particular”, adelantó a El Sol de México la presidenta de la Comisión de Energía, Rocío Abreu.

La iniciativa presidencial, que entró al Congreso el pasado 26 de marzo, permitirá suspensiones de permisos y ocupaciones temporales e intervenciones “a fin de garantizar los intereses de la nación” y cuando se prevea "un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional".

De acuerdo con el dictamen, la propuesta legislativa abonará al sector energético a través de un aumento en la capacidad de almacenamientos de combustibles, por lo que quienes soliciten un permiso de almacenamiento deberá comprobar la infraestructura para este fin.

Asimismo, busca contribuir a la seguridad energética de México a fin de combatir con mayor eficacia el contrabando de combustibles y petrolíferos, denominado huachicol.

Al presentar el dictamen elaborado por la Comisión de Energía que preside, la senadora Rocío Abreu, manifestó que el sector hidrocarburos es una pieza fundamental para el desarrollo social y económico del país, ya que detona un efecto multiplicador en la economía nacional.

Consideró que los cambios legales que entrarán en vigor pronto, permitirán combatir la corrupción y diversas actividades ilícitas, inherentes al entorno que rodea al sector hidrocarburos, así como la desigualdad en el acceso a la energía.

El 15 de abril pasado, la Cámara de Diputados aprobó cambios para brindar certeza jurídica en los procesos para suspender ṕermisos por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)y Secretaría de Energía (Sener).

"La determinación de suspender o no el permiso deberá ser debidamente fundada, motivada y notificada al permisionario, sin perjuicio de las infracciones y responsabilidades en las que, en su caso, este último incurra", se lee en la reforma.

Para este proceso la propuesta establece 30 días para desahogar la resolución sobre una posible suspensión y para que los interesados manifiesten sus consideraciones.

El dictamen mantiene una negativa ficta ante solicitudes nuevas de permisos en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

En sus transitorios estipula que al entrar en vigor, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo los actos conducentes para verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de medición de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

De acuerdo con cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT) entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020 se embargaron más de dos millones 117 mil litros de diésel, gasolinas y gas propano que iban a ser introducidos de contrabando desde Estados Unidos por distintas aduanas terrestres.

La senadora Rocío Abreu comentó a este diario que permisionarios abusaron de sus permisos para importar gasolinas y diésel haciéndolos pasar como aceites, ya que la importación de aceite tiene tasa cero, contrario a la importación de gasolinas y diésel.

Imagen ilustrativa. Foto: Cuartoscuro

Durante el debate de la reforma en el pleno cameral, la senadora de Movimiento Ciudadano, Indira Kempis Martínez, señaló que el mercado de los hidrocarburos no se puede dejar a merced de una ley que tiene “muy poco análisis técnico y muchas premisas, suposiciones, visiones personales”.

“Este país tiene que respetar su Constitución, y ésta es muy clara al establecer un régimen de competencia en la cadena de valor de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos en lo que refiere a producción, importación, transporte, almacenamiento, distribución y expendio”, aseguró.

Dijo que algunas de las ambigüedades, es que no se establece con claros criterios qué es “seguridad nacional”, por lo que acusó que “más allá de fortalecer a Pemex estamos en riesgo y en peligro de justificar prácticas monopólicas, de justificar lo que no se podría, o con lo que no se tiene que jugar”.

Desde tribuna, el nuevo coordinador parlamentario del PAN, Julen Rementería del Puerto, advirtió que todos los argumentos a favor de la reforma “no corresponden a la realidad”, ya que es una “Ley Embudo”, porque “lo que viene a dar es amplias facultades y amplias concesiones al gobierno, que lo ha hecho muy mal y lo ha probado, y ha venido a reducir toda esta participación en el ámbito de toda la industria”.

“¿En cabeza de quién cabe dejar el sector a una empresa que es la más endeudada del mundo, no hay otra más endeudada que la de Pemex-México, la de aquí, la nuestra. Ahora se pretende darle todas estas amplísimas facultades y además a partir de estas facultades, dadas también a la Secretaría de Energía, se pretende eliminar todo lo que venía a ser un esquema que poco a poco podría haber resultado en beneficios para la población”, añadió.

Criticó que la ley habla de una capacidad de almacenamiento que antes no se consideraba, “pero no se establece cuál es”, así como advirtió que con estos cambios se dañará la competencia y la posibilidad de desarrollo en el país.

Del PRD, el senador Juan Manuel Fócil cuestionó si es sensato dejar en manos de la empresa del Estado todo el sector de hidrocarburos, toda vez que lleva dos años con pérdidas de dinero Pemex, equivalentes al 10 por ciento del presupuesto nacional.

“¿Esto es a lo que le estamos apostando entonces? Este cambio que está ofreciendo la cuarta transformación es que todo lo maneje Pemex, todo lo maneje el gobierno y vayamos para atrás. Los números de Pemex no son buenos y si todavía le vamos a dejar todo a la administración y dejar fuera la competencia de la iniciativa privada, me parece que es un grave error para el país”, sostuvo.

También recordó que la paraestatal no ha incrementado la producción nacional de petróleo ni ha aumentado la refinación.

“Las seis refinerías que actualmente tiene el país están muy mal en su producción a pesar de que dicen que han invertido en mantenimiento, no se aumenta la capacidad de refinación, sigue estando la producción muy mal, o sea, estamos viendo que el gobierno está siendo incapaz de poder mejorar la situación de producción y refinación de petróleo, eso es con el actual gobierno de la cuarta transformación, supuesta”, agregó.