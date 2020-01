Llaman a buscar acuerdo político en Morena

El aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Norberto Amaya desmintió que vaya a ver un Congreso Nacional Extraordinario el próximo domingo 26 de enero como se anunció hace unos días por la dirigencia nacional de ese partido e hizo un llamado a Bertha Luján, Yeidckol Polevnsky y Alejandro Rojas Díaz Durán a buscar un acuerdo político.

"Hago un llamado para que se unifiquen criterios y se haga un solo Congreso Nacional y se decida el método de renovación de la dirigencia nacional de Morena y por supuesto de las dirigencias estatales, ya que hasta el momento lo que existe es desorden y desilusión entre la militancia", reconoció.

“No hay tal Congreso Nacional Extraordinario. Hay una posición personal de cada una de las partes: Una parte lo convoca el Comité Nacional representado por Yeidckol Polevensky y otra parte la convoca el Consejo Nacional que preside Bertha Lujan y eso no es correcto ya que están haciendo a su manera las cosas; tampoco nos vamos a subir al carro de críticas de Alejandro Díaz Durán, lo que se debe de hacer es un acuerdo político”, insistió.

“Si hoy Morena fuera a un proceso electoral le costaría mucho ganar, hay mucho desorden y estamos empujando a que se respete la legalidad electoral”.

Por ello, Norberto Amaya propone la encuesta o la elección popular, "porque todos sabemos que no contamos con un padrón electoral confiable".

En entrevista con El Sol de México el también ex perredista reconoció que al interior de Morena existen grupos que no han permitido que se dé la renovación de la dirigencia nacional e incluso reveló que existe un grupo de morenistas provenientes del PRD que están peleando por el Instituto de Formación Política y exigen el 50 por ciento de las prerrogativas, "pretenden formar dentro del propio partido otro partido, obviamente no lo podemos permitir", advirtió.

Lo anterior, luego de que la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Lujan anunció hace unos días que se prepara para convocar a un Congreso Nacional Extraordinario y que este se realizaría el próximo 26 de enero, mediante el cual se votaría para determinar si Yeidckol Polevnsky continúa o no al frente de la presidencia interina del partido. Además de que en el referido Congreso vendría una representación de tres mil congresistas.

Norberto Amaya dijo que hasta el momento no ha habido un trabajo pleno de reconstrucción en los estados y que ello se debió a como se dieron las candidaturas en el pasado proceso electoral.

Agregó que eso está haciendo que muchos militantes del partido se desilusionen y otros ya estén buscando cuáles serán los nuevos cargos que ostentaran para el 2021.