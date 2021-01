"Los síntomas son leves", AMLO da positivo a Covid-19

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó a través de su cuenta de Twitter que dio positivo a Covid-19; sin embargo se encuentra estable y sus síntomas son leves.

"Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días", señaló.

Mientras tanto, el mandatario indicó que estará al pendiente de los asuntos públicos desde el Palacio Nacional y que sigue en pie la llamada con su homólogo ruso, Vladirmir Putin, programada para este lunes.

"Yo estaré pendiente de los asuntos públicos desde Palacio Nacional. Por ejemplo, mañana atenderé una llamada con el presidente Vladimir Putin porque, independientemente de las relaciones de amistad, existe la posibilidad de que nos envíen la vacuna Sputnik V", precisó.

José Luis Alomía Zegarra, director General de Epidemiología, confirmó que el presidente se encuentra estable: "está expresando un Covid leve".

Además, dijo que Obrador se encuentra resguardado en su domicilio. Dijo que Jorge Alcocer, secretario de Salud, está a cargo del equipo de especialistas que atienden al Presidente.

López Obrador ha tenido problemas cardiacos que obligaron a internarlo de emergencia en un hospital privado en 2013; además de que padece de hipertensión.

Otros dirigentes que han contraído Covid-19 son el expresidente estadounidense, Donald Trump, el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, y el primer ministro británico, Boris Johnson, entre otros.

Con Covid-19 y sin cubrebocas

Durante la mañana de este domingo, el jefe del Ejecutivo federal inauguró el cuartel de la guardia Nacional en San Luis Potosí; no obstante, esta vez su actitud fue distinta frente a las cámaras, no hubo saludos, sonrisas ni chistes, pero cabe destacar que, una vez más, el mandatario no utilizó cubrebocas.

Políticos reaccionan

Luego de que el presidente anunciara su resultado positivo al coronavirus, varios políticos y personajes públicos reaccionaron a tan inesperada noticia, tal es el caso del exmandatario Enrique Peña Nieto, quien reapareció en las redes sociales lamentando el contagio de López Obrador y esperando "su satisfactoria recuperación".

Lamento que el Presidente @lopezobrador_ esté contagiado de COVID-19. Le deseo una pronta y satisfactoria recuperación. — Enrique Peña Nieto (@EPN) January 25, 2021

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, a través de sus redes sociales le deseo una pronta recuperación a López Obrador y aceptó la encomienda de estar al frente de las conferencias matutinas.

Le deseo pronta recuperación, Señor presidente, y, por supuesto, de acuerdo a su instrucción atenderemos las conferencias matutinas para seguir informando a los mexicanos con responsabilidad y compromiso. https://t.co/jdQ4sLMQjM — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) January 25, 2021

Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, mostró esperanzas en que AMLO se recuperará de la enfermedad gracias a su fortaleza, convicción y amor por la vida.

Vas a salir bien Presidente. Segura de ello. Tu fortaleza, convicción y amor por la vida y por lo que representas nos dan esa certeza. Aquí estamos desde la Ciudad en el trabajo para salir adelante. Ánimo. https://t.co/ITqjBygtDt — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 25, 2021

El canciller de México, Marcelo Ebrard, no se quedó atrás y, de igual manera, envió sus buenos deseos al presidente de México confiando en su pronta recuperación.

Mis mejores deseos para pronto restablecimiento a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador. Saldrá adelante. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 25, 2021

Asimismo, la Alianza Federalista deseo pronta recuperación al mandatario. “Que la enfermedad le sea leve", expresaron.

Las lista de quienes desean que la salud del presidente mejore continua creciendo y en ella destacan políticos de la oposición como Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Miguel Ángel Mancera y Marko Cortés, entre otros.

Deseo, sinceramente, una pronta recuperación al Presidente @lopezobrador_ https://t.co/QmROLh2RsJ — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) January 25, 2021 Me acabo de enterar que el presidente @lopezobrador_ dio positivo al #COVID19. Él es una persona muy fuerte; estoy seguro que se recuperará pronto. Le mando un abrazo muy afectuoso. — Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) January 25, 2021 Le deseo una pronta y total recuperación al presidente @lopezobrador_. Le expreso mi solidaridad. — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) January 25, 2021 Le deseo una pronto recuperación al Presidente @lopezobrador_. Lo tendremos en las oraciones y estamos ciertos que todo saldrá bien. — José Antonio Meade🇲🇽 (@JoseAMeadeK) January 25, 2021 Deseo una pronta recuperación al presidente Andrés Manuel @LopezObrador_ #mm — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) January 25, 2021 Los mejores deseos de que se recupere pronto. https://t.co/SY3R1qu4Mq — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) January 25, 2021 Le deseo una pronta recuperación al presidente @lopezobrador_, que reciba la atención necesaria para salir pronto. https://t.co/MfdFs31B51 — Marko Cortés (@MarkoCortes) January 25, 2021 Pronta recuperación al presidente @lopezobrador_, su diágnostico positivo a #COVID19 no es buena noticia para nadie.



Hoy más que nunca, necesitamos un líder fuerte que ahora sí aplique al máximo su cuidado para reorientar la estrategia contra esta terrible enfermedad. — Juan C. Romero Hicks (@JCRomeroHicks) January 25, 2021 Deseo con toda sinceridad una pronta recuperación para el presidente de México, @lopezobrador_. — Mauricio Kuri (@makugo) January 25, 2021 Deseo pronta recuperación para el Presidente de México. Le envío un fuerte abrazo y todo mi afecto a él y a su familia. — Martí Batres (@martibatres) January 25, 2021 Señor Presidente @lopezobrador_ le deseo pronta recuperación. Hoy más que nunca, México nos necesita a todos! — René Juárez Cisneros (@JuarezCisneros) January 25, 2021 Pronta recuperación al presidente @lopezobrador_, su diágnostico positivo a #COVID19 no es buena noticia para nadie.



Hoy más que nunca, necesitamos un líder fuerte que ahora sí aplique al máximo su cuidado para reorientar la estrategia contra esta terrible enfermedad. — Juan C. Romero Hicks (@JCRomeroHicks) January 25, 2021 Presidente @lopezobrador_ usted es un hombre fuerte, pronto se recuperará. Su ejemplo nos guía, lo tenemos presente. #fuerzapresidente — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) January 25, 2021 Espero que el Presidente @lopezobrador_ supere el #COVID19 y recupere la salud. Y que su convalecencia sea un espacio de reflexión sobre los cambios necesarios a la estrategia gubernamental para enfrentar la pandemia, con nuevas políticas para la salud y la recuperacion económica https://t.co/fzsQ17F64C — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) January 25, 2021 Su entereza, la ciencia y el creador se unirán y será una pronta recuperación.

Las y los @DiputadosMorena le enviamos un abrazo solidario.#FuerzaPresidente https://t.co/7GN0yna2ww — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) January 25, 2021

