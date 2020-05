La Mañanera vista por Reyes Razo | "La corrupción persiste. Difícil asearla"

"La corrupción que propiciaron gobiernos neoliberales echó a perder -pudrió- a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Grupos de interés la sitiaron. Aeropuertos, puertos, aduanas. ¡Uf! La corrupción persiste. Difícil asearla. Responsabilicé al Almirante Rafael Ojeda. Marino incorruptible. Le otorgué toda mi confianza. Le tomará tiempo extinguirla. Lo logrará".

Así comenzó la reunión del Presidente Andrés Manuel López Obrador con unos cuantos bien distribuidos informadores en el salón Guillermo Prieto del Palacio Nacional. Comunicación Circular la llama. Fía en los millones que cada mañana se plantan ante computadoras y televisores. "Informa, informar y vuelta a informar", es su propósito. La concluyó pasadas las 9 horas. "Voy a iniciar un homenaje en memoria de Don Venustiano Carranza.

Día que marcó 100 años del asesinato del Jefe del Ejército Constitucionalista. Madrugada en Tlaxcalantongo, Puebla. Adelante de Necaxa. Por Libres. "Muérete viejo barbas de chivo", se lee en El Rey Viejo de Don Fernando Benitez. ·Hombre de claroscuros. Vida de luz y sombra. Único gobernador maderista que se alzó -protestó- por el asesinato del Presidente Francisco I . Madero y José María Pino Suárez.

"Gobernaba Coahuila -narró López Obrador. Pidió permiso al Congreso. Otros gobernadores -que debían el cargo al demócrata asesinado- enmudecieron. El sonorense Maytorena siguió su ejemplo. La traición -en la política- ocurre en la cúpula. Entre los guías del movimiento. En la cima se prueba lealtad, camaradería, amistad. Arriba. Mero arriba.

Su lectura y saber de fragmentos de la Historia de México de aquellos días llevó al Presidente López Obrador a rechazar el término "Decena Trágica" para ubicar el de "Quincena Trágica" al tiempo que se inició en febrero de 1913 con la revuelta en que el general Bernardo Reyes pronto perdió la vida.

"Historiadores del oficialismo concluyeron en lo de la decena. De quincena se trata. Pronto se reescribirá.

"Equivale -argumentó- a l idea de que Miguel Hidalgo y Costilla abolió la esclavitud. ¡Y no! El cura produjo una proclama. No tuvo efecto. Prevaleció a lo largo dl Siglo XIX la vida de siervos. Peones acasillados. Presos por deudas en la "tienda de raya". Atados a los hacendados. Por generaciones. Fue Venustiano Carranza quien en verdad sepultó la esclavitud.

"A Carranza im-por-tan-ti-si-mo en la Historia de México debemos el ejército que tenemos. Ley Agraria. La del 6 de Enero de 1915. Los hombres de la Revolución que echa a Victoriano Huerta a Estados Unidos donde morirá de cirrosis. Disputan por el poder. Se asesinan. Sí -se estremeció López Obrador- alzamientos, pronunciamientos se resolvían en asesinato.

"Situación que observó el ultraconservador Bulnes. Inteligentísimo. "El carnicero de hoy, será la res de mañana", sentenció. Poco después Venustiano Carranza fue la res".

López Obrador que gozó el magnetismo que su relato ejercía sobre el desmañado grupo de informadores se dio el lujo de referir:

"Villa y Zapata estuvieron aquí, en el Palacio Nacional. Villa sí se sentó en la Silla Presidencial. Emiliano Zapata no. "Esta silla está embrujada", dijo temeroso. Por si o por no, yo mandé que la desinfectaran completamente", reveló.

Plática que derivó hacia productores de energías limpias inconformes con decisiones de su gobierno.

"Estoy en favor de las Energías Limpias. De los inversionistas. De los empresarios que exponen sus dineros y obtienen justas ganancias; adecuadas, Pero me opongo tenazmente a que se lucre, se abuse de la Nación. Que se esgriman contratos leoninos, lesivos al Erario Público y a la Economía del pueblo.

"Concesiones y tratos fruto de negociaciones viciadas. Marcadas por evidente corrupción. Hasta subsidio se les otorgaba a esos productores de Energía Eléctrica que la entregaban a la Comisión Federal de Electricidad. Desaparecía esa importante entidad -pilar- del gobierno mexicano. A su arbitrio se fijaba el pago.

"Obtuvieron esa empresas -generalmente extranjeras- tan envidiable situación merced l trato que dieron a los que les otorgaron esas concesiones. Su mimo llegó al extremo de ofrecerles -y cumplirles- generosos puestos ejecutivos en sus consejos de administración, apenas cesaran sus funciones domésticas. ¡Hasta Presidentes de la República obtuvieron un puesto ahí!

"Basta de corrupción. Estoy por el diálogo. La negociación. Vean a los morosos que deben miles y miles y miles de millones a Hacienda. No quieren pagar. Contribuyentes mayores que aquí consiguieron les eximieran del pago de tributos. ¿Han visto mayor injusticia? Ahí está el campesino pobre, el obrero necesitado. Que pagan impuestos. Y los muy ricos presumen sus equipos de fiscalistas. Duchos en argumentar para no pagar. Pues no me intimidan. Van a pagar. Ya no más los grupos de interés. Ninguno por encima de los intereses de la Nación. Ninguno por encima de los mexicanos.

"Estoy abierto a la negociación"- reiteró el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Y se fue a homenajear la memoria de Don Venustiano Carranza. Ocurriría ahí mismo. En el palacio en que vive el Presidente de México.