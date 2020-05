La Mañanera vista por Reyes Razo | "No les atiendo. No me fío"

Tres veces -tres- desdeñó el Presidente Andrés Manuel López Obrador los pronósticos que sobre el futuro de la economía del país que formuló y divulgó el Banco de México. “No los comparto. No les atiendo. No me fío”. Envolvió su rechazo en estrictas fórmulas de cortesía. "Con todo respeto a Banxico. Con todo respeto a su autonomía. Con respeto a los expertos del Banco de México…”

Bautizó "juarismo" a su propio método. Austeridad, honestidad, eficacia, fraternidad, recato, discreción, distancia a extravagancias, lujos y frivolidades deben ser el timbre de esta hora. Caracterizada por esta su muy personal sentencia: "Si a los pobres les va bien, a los ricos les irá bien". Sepulta la frase que fue patrimonio de neoliberales: "Si existe riqueza en la cúpula, está, indefectiblemente caerá sobre los de abajo. Si llueve arriba, se mojarán los de abajo. ¡Cómo si la riqueza fuera un contagio!”, deslizó.

Mantiene viva su determinación de extirpar del país el Mal llamado corrupción. Choca su empeño con la realidad. Abajo está la mordida. La "tarascada" muy arriba; mero arriba. El ejemplo."

"Es una tarea enorme. Desterrar la corrupción no es labor sencilla. A cada paso se encuentran duras resistencias. Natural. Mis adversarios, los neoliberales que además de corruptos son muy hipócritas no me pueden ver. Todo me critican. Les duele nuestro empeño contra la impunidad, el saqueo, el influyentismo, el lucro. ¡Cómo robaron! Por poco y se llevan todo. Con lo que dejaron, vamos a jalar. A ir adelante. Sonó la campana -reseñó López Obrador y llegamos.

Mis adversarios añoran los tiempos en que se las arreglaban para obtener toda clase de privilegios. El influyentismo. Para no pagar impuestos. Fiscalistas aptos, preparados para burlar leyes hacendarías. Prolongar juicios hasta l olvido y el hastío. Leguleyos que se ufanaban: "Ninguno de mis clientes pisa la cárcel". Y no que fueran muy estudiosos, no. Tenían muy buenas "agarraderas. Palancas. Delincuentes de "cuello blanco". ¿Hombres de negocios? ¡Qué va! Gestores. Componedores. Compradores de voluntades.

"Empresarios e industriales nacionales y extranjeros ya pagan sus impuestos. Les digo que este ya es otro tiempo. Que el cambio ya llegó. Que portarse bien beneficia a todos. Permite a un gobierno cumplir su tarea social.

"Mi fórmula no tiene que ver con el PIB. No lo desecho. Seguirá vigente. Pero ese método es un fracaso. El neoliberalismo acarrea desigualdad, pobreza. Propicia corrupción. Daña. Fomenta egoísmo. Estimula el individualismo. Provoca ansia de lucro, riqueza, lujo. Atrae al delito.

"Para mis adversarios -pues yo no tengo ni quiero tener enemigos- mi idea y fórmula me transforma -a sus ojos- en un marciano".

Y con esa energía y con la que le sumó su notable enojo, el Presidente López Obrador desgranó:

"No estoy nada conforme con la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de conceder a un organismo autónomo, que sus trabajadores puedan ganar un sueldo superior al del Presidente de la República.

"No sé -dijo muy alterado López Obrador- cuál es la justificación a esa decisión. Respeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un Poder Autónomo. El Poder Judicial.

En pleno uso de mi facultad envié al Congreso iniciativa que modificó el Artículo 127 de la Constitución. Quedó claro: No es posible que no haya tope al salario de los funcionarios públicos...

"Es que -reprochó muy ofuscado el Presidente López Obrador- que existían los que recibían salarios de 200 mil y 300 mil pesos mensuales.

Protestó ante lo que estima injusto:

"Esto no lo veo bien" -criticó López Obrador. Respeto -añadió- esa decisión del Poder Judicial.

"Yo ejerceré mis facultades. A esos sueldos excesivos digo no.

"Aseguran que en el mundo de la Iniciativa Privada los sueldos son crecidos. ¡No es cierto -exclamó. Es un mito. Eméritos de universidades, gerentes de grandes bancos.

"No tolero abusos. Esa resolución de la corte la procuró la Comisión Federal de Competencia. Vamos a ver cuánto ganan los Consejeros del INE. Yo no me puedo callar. Ofrezco disculpas a los que se ofendan. Si mi iniciativa anterior no quedó clara, remitiré otra que logre la claridad que quiero".

