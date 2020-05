La Mañanera vista por Reyes Razo | "No se puede dar un trato privilegiado"

"Sí, sí -admitió el Presidente Andrés Manuel López Obrador-yo dije que no me gustó nada el "modito" que emplearon algunos grupos del sector empresarial para urdir su estrategia y luego, sin más intentar imponerla al gobierno. Planteaban que esta administración les concediera una prórroga de cuatro y hasta de seis meses al pago de sus obligaciones fiscales. Tiempo de espera. Ni un peso de tributos

"¡Imagínense! Mientras los migrantes mexicanos -los que trabajan en el extranjero- envían a sus familiares 4,000 millones de dólares que robustecen la economía del país, los empresarios -donde forman grandes acaudalados que deben miles de millones a Hacienda- piden privilegios.

"No acepté su pretensión. No se puede dar un trato privilegiado a grupos que ya afinaban su "Plan de Rescate". Calca del injusto Fobaproa. Instrumento que hace padecer a los más pobres. Estrategia para convertir deudas privadas -quiebras, ruinas- en deuda pública. Y no. Eso no puede ser. Yo tengo la obligación de cuidar a los más pobres.

"Se les olvidó a esos señores que aquí se gobierna con apego a la Constitución. Tiempo atrás -, en la era neoliberal, conservadora la Constitución se respetaba en la forma y se le violaba en el fondo. Para no alargar la discusión me permito recomendar a esos solicitantes de privilegios, que lean al Artículo 25 de la Constitución.

"Yo sí conozco ese artículo. ¿Cómo, entonces, quedaría yo? ¿Cómo mi gobierno? Yo no soy un florero. Tampoco un títere. Yo no estoy aquí de adorno.

"Quedaron muy mal acostumbrados esos grupos. Sabían que aquí no había gobierno. Si acaso una suerte de comité. Ellos, los meros meros tenían -tuvieron- en un puño al gobierno. ¡Lo secuestraron!

Político-Presidente que ayer confió:

"Yo vengo de abajo. Conozco muy bien al pueblo. Lo admiro. Lo obedezco. Así mando: con obediencia. Le pido ayuda. Y me la da. Su actitud ante esta crisis sanitaria frente a la fuerza del coronavirus, es ejemplar. Metido en su casa, el pueblo hace la cura. Vive en familia. No se expone. Gesto que atenúa efectos del mal.

"Mi admiración por el pueblo, mi conocimiento de su sensibilidad me obligan a opinar sobre la más reciente campaña publicitaria que busca persuadir a los ciudadanos a permanecer encerrados en su domicilio.

"Dictatorial, así me parece. Dictatorial, la juzgo. Dictatorial, amedrentadora, aterradora. Intimidatoria. "Casa o caja" suena horroroso. Tiene mal efecto en el ´ánimo de la persona. Daña.

"Esa campaña surgió el martes en esta ciudad. En virtud de que fui Jefe de Gobierno de este territorio puedo decir que los ciudadanos de la capital del país son generosos, solidarios, fraternos. Sobran los ejemplos. Un terremoto, una inundación, un huracán. Al momento surgen los capitalinos que organizan "centros de acopio". En el Zócalo, en Ciudad Universitaria. Amas de casa que entregan despensas. Maestros que donan utensilios. Secretarias que entregan botellas con agua.

"Comunidad con esas características merece una medalla de oro. ¡Qué conducta observa en esta crisis sanitaria! Otorgaría a médicos, enfermeras y todos los integrantes del Sector Salud la medalla de plata. Y la tercera, la de bronce la entregaría -sin reserva- a los expertos, a los sabios, a los científicos que todos los días, a todas horas informan y guían.

Y el Presidente López Obrador anticipó que su gobierno vivirá "austeridad franciscana". "Otra vuelta de tuerca", calificó. Imposible gobierno oneroso, faraónico, extravagante. Se abaratará el costo del gobierno. Desaparecerán cargos de asesores, consejeros. No más abusos ni viajes, viáticos. En lo que va de este gobierno no se estrena ni un automóvil. Ni uno. No compro automóviles.

