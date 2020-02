La Mañanera vista por Reyes Razo | "Hay mano negra en la UNAM"

"Yo me asomé al México profundo. Yo conozco el otro México”-refirió el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien conmovió al divulgar que el 78 por ciento de escuelas públicas de educación básica localizadas en zonas indígenas –“lugar de olvidados y rezagados” carecen de drenaje, el 52 por ciento de agua potable; el 92 por ciento de Internet y el 21 por ciento de energía eléctrica.

Fue el preámbulo del anuncio del programa “La Escuela es Nuestra”. El Gobierno Federal entrega dinero a Comités de Padres de Familia, quienes con profesores y alumnos deciden qué obras mejorarán las condiciones del plantel. El Presidente confió a Esteban Moctezuma reseñar detalles del “im-por-tan-ti-simo” programa.

CDMX Ya son 15 las escuelas de la UNAM que se van a paro

Luego escuchó una pregunta que lo obligó a mirar al pasado. A tiempos difíciles para la Universidad Nacional Autónoma de México. Fragmentos del 68. Instantáneas de Mario Falcón y Miguel Castro Bustos adueñándose –con metralleta en mano- de Ciudad Universitaria. Visión del Rector Guillermo Soberón “autonomía no es extraterritorialidad” y la fuerza pública expulsó a ese par de malvados. Ecos de voces de académicos e investigadores de prestigio:

“La UNAM es muy frágil. La UNAM es el espíritu, el nervio del desarrollo de México. ¿Cómo salvar de ambiciosos a la UNAM? Usted, Presidente, se formó en la UNAM. ¿Acaso no le duele que hoy sea agredida, ofendida, puesta en riesgo? Hoy no es el 68. Hoy no hay autoritarismo. No veo condiciones que sugieran paro total de actividades en la UNAM. Hoy es tiempo de libertad. Hora de libre discusión, también tiempo de diálogo. Ahí se da la controversia. ¡Natural!".

“Opino –prosiguió muy cauto, muy cuidadoso López Obrador-que actos de destrucción y ofensa contra la UNAM no tienen ningún origen ni tinte izquierdista. Los individuos de izquierda no actuamos así. Y nunca nos cubrimos la cara. Los de izquierda no nos ocultamos. ¡Ea! Den la cara –exigió el político que en la UNAM obtuvo el título de Licenciado en Ciencias Políticas.

México Grupos con intereses buscan desestabilizar a la UNAM: Graue

“Les dejo una tarea –indicó a los reporteros que lo seguían en el Salón Guillermo Prieto del Palacio Nacional- averigüen quién está detrás de ese movimiento de ataque a la Universidad Nacional. Pues esos movimientos no son espontáneos. Siempre, siempre hay 'mano negra'. Averigüen…”

Luego planteó: “México necesita crecer. A esta hora y porque lo escucho en todo el país dos temas resultan imperativos. Nos obligan a trabajar. Seguridad y Economía. “Quiero –y voy a alcanzar – la Paz. Y la economía es asignatura pendiente. ¡México necesita crecer! Y tiene excelentes condiciones para hacerlo: Finanzas sanas. Deuda que no crece. Peso muy fuerte. El verdaderamente macizo de todas las monedas del mundo ante el dólar. Y el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Instrumento que atraerá inversión extranjera. ¡México necesita crecer! ¡Vamos a crecer!

Decidido a dar lustre a los hechos históricos nacionales, el Presidente se marchó a Querétaro, al Teatro de la República a celebrar la promulgación de la Constitución de 1917. Esteban Moctezuma le acompañó.