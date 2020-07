Mario Delgado pide elección abierta y por encuesta a la dirigencia de Morena

Mario Delgado, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados se refirió al proceso de renovación interna de dirigencia en su partido, donde subrayó que se debe seguir la recomendación del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se resuelva la elección de la dirigencia nacional morenista mediante el método de encuesta.

Recordó que esta recomendación del Ejecutivo, fue propuesta hace un año y es fecha en que los conflictos internos en Morena, entre las facciones de la presidenta del Consejo Nacional del partido, Bertha Lujan y de la secretaría General, Yeidckol Polevnsky, no han permitido que se elija una nueva dirigencia.

Incluso criticó la postura del presidente interino de su partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, en relación a que pretende que la encuesta sea únicamente para militantes de Morena y, subrayó que en el partido “no hay que tenerle miedo a que la gente decida”.

Recordó que desde la Cámara de diputados se impuso la reforma de revocación de mandato, para que los ciudadanos quiten a sus gobernantes y, señaló que así debe ser también en Morena.

Así, Delgado se pronunció porque la elección de presidente morenista sea abierta, “yo creo que es el momento en que Morena se abra y permitir que la gente decida”, reiteró.

Asimismo, aseguró que, de haber una encuesta abierta a la gente, él participará en ella, como aspirante a la presidencia de Morena.

“Si hay encuesta abierta, transparente, sin trampas, yo le voy a entrar; pero si hay otra cosa, pues yo creo que no le va air bien al partido”. Destacó que el nuevo liderazgo en Morena no puede llegar omitiendo o poniéndole el pie a otros, “tiene que ser un liderazgo real, a partir de la honestidad y del reconocimiento de los unos a los otros”, pues expuso que en el partido se necesita de todos.

Delgado Carrillo, también presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados (Jucopo) afirmó que los integrantes del Comité Técnico de Evaluación para la elección de los 4 nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), poseen la calidad suficiente para evitar que lleguen al Instituto, perfiles que actúen de manera facciosa.

El líder de los diputados de Morena en San Lázaro aseguró que antiguamente llegaban consejeros electorales que respondían a cuotas de partidos, pero subrayó que, en esta ocasión, en la elección de los 4 nuevos consejeros no será así.

Al celebrar la reanudación del proceso de selección que se interrumpió por la pandemia del virus Covid-19, recordó que el proceso se encuentra con la selección de 60 finalistas, “30 hombres y 30 mujeres y el Comité Técnico tiene la responsabilidad de seleccionar a cinco perfiles idóneos para cada uno de los cuatro lugares que se van a ocupar”.

Enfatizó que el Comité entregará el 16 de julio a la Jucopo, cuatro quintetas el próximo 16 de julio y que, dos de esas quintetas deben estar formadas exclusivamente por mujeres, “para asegurar la paridad de género al interior del Consejo del Instituto Nacional Electoral”, dijo.

El legislador lopezobradorista aseguró que anteriormente, quienes elegían y evaluaban a los candidatos a consejeros del INE eran ex diputados, ex gobernadores, ex senadores, ex abogados de los partidos; “desde ahí se tenía el control para ir marcando, tendencia en quién iba a ser consejero en la distribución de las cuotas, y finalmente actuaban de manera parcial. Hay tantas historias de fraude, abusos, que vivimos a lo largo del tiempo”, pero aseveró que eso ya se terminó.