MC insiste que Luis Crescencio Sandoval comparezca por hackeo a Sedena

Movimiento Ciudadano hizo oficial la petición a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y a la Mesa Directiva, para que, en términos de la Ley, se cite a comparecer al secretario de la Defensa Nacional, al general Luis Crescencio Sandoval, ante el pleno, para que explique los jackeos a los archivos de las fuerzas armadas.

En una carta fechada hoy por el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Rodríguez Máynez, señala que, conforme al reglamento de la Cámara de Diputados, “se convoque a una comparecencia pública al C. Luis Crescencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional, dentro del Pleno de la H. Cámara de Diputados”.

El coordinador manifestó que se han presentado dos solicitudes, una para el presidente de la Jucopo, el diputado Ignacio Mier, y otra al presidente de la Mesa Directiva, el diputado Santiago Creel.

“Hemos hecho la solicitud formal a la Junta de Coordinación Política para tener un encuentro con el titular de la @SEDENAmx. Sostenemos que no hay mayor falta de respeto a las fuerzas armadas que haberlas responsabilizado de las omisiones de autoridades civiles pusilánimes”, escribió en su cuenta de Twitter, Jorge Rodríguez.

AMLO defiende a titular de la Sedena por no ir al Congreso

Este martes, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la negativa del general Luis Cresencio Sandoval, titular en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por negarse a ir a la Cámara de Diputados a comparecer por el robo de información y pidió a la opisición que se tranquilice.

“Es parte de lo mismo, es politiquería, no le dan importancia a eso, no es nota, no, no, no es nota, nota es el que el peso sea la moneda menos devaluada en el mundo, eso sí es nota, lo demás son nuestros adversarios conservadores”, respondió.

El presidente luego de minimizar la negativa del militar a comparecer por el robo de información, pidió a quienes critican el hecho que se tranquilicen.

“Que ellos se serenen, que se tranquilicen, sirve la pasiflora o el té de flor de tila”, dijo.

Asimismo, llamó a los medios de comunicación que cambien el tipo de información que difunden, pues acusó que todos los diarios están en su contra.

“No les funciona lo que hacen, sigue sin afectarnos, no es que no me preocupe, es que no nos afecta. Me da muchísimo gusto que la gente esté tan despierta”.

Luego que la comisión de Seguridad había solicitado al secretario que acudiera a explicar el robo de información, este les notificó a los diputados que la reunión sería en sus oficinas el martes 18 y no en San Lázaro como lo habían pedido. Sin embargo, ayer, el secretario Sandoval canceló la reunión con los legisladores.

Hackeo revela vulnerabilidad informática

El robo de información que sufrió la Sedena reveló situaciones graves que guarda la dependencia, como la vulnerabilidad de las aduanas del país, la delicada como la salud del presidente y datos que apuntan corrupción y contubernio de funcionarios y gobernadores, como es el caso del actual secretario de Gobernación, Adan Augusto López Hernández, quien de acuerdo con los documentos robados de la Sedena mantenía presuntamente relación con grupos del crimen organizado cuando era gobernador de Tabasco.

Ayer, el titular de Segob dijo que el general Sandoval pospuso la reunión con los diputados porque hubo un “desaguisado”.

López Hernández acusó a uno de los legisladores que integran la Comisión de Seguridad en San Lázaro de dirigirse a Sandoval de manera “irrespetuosa” en una carta, en referencia al diputado Sergio Barrera de Movimiento Ciudadano (MC).

Sin embargo, en Twitter, el diputado de MC publicó la carta aludida y manifiesta que no fue irrespetuoso con el secretario y pide a la opinión pública que formule su propio criterio.