Me voy a convertir en guardián de las elecciones, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador se “convertirá en un guardián” de las próximas elecciones federales de 2021 y quien cometa fraude tendrá cárcel.

Vamos a estar pendientes, añadió, para que no haya fraude electoral, me voy a convertir en guardián, existe el INE, no me voy a involucrar en eso, nada más que estoy obligado a denunciar si hay intento de fraude, como cualquier ciudadano.

Política PRD admite plan electoral para ir con el PAN en 2021

En su conferencia mañanera, apuntó que una de las reformas a la Constitución fue la de convertir el fraude electoral en delito grave, al que se le acuse por comprar votos, condicionar votos y utilizar dinero público para favorecer a candidatos, el que falsifique actas, o rellene urnas, no tiene derecho a fianza, ira a la cárcel y es en serio.

“Nosotros padecimos mucho por el fraude electoral y el país se estancó por la antidemocracia. Se acaban los fraude electorales, y no es injerencia en el INE”, refrendo el mandatario.





