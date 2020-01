“Seguiremos dando un buen ejemplo”, AMLO revela propósitos de Año Nuevo

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que funciona el esquema y la estrategia que estamos implementando, porque aunque es importante el crecimiento, hay que preocuparse más por el desarrollo económico, crear riquezas y distribuirla.

En su primera conferencia de prensa del año, el mandatario destacó que este 2020 "nos va a ir bien, pero tenemos como asignatura pendiente serenar al país, parar la violencia que se inició cuando se declaró la guerra a las bandas de delincuentes comunes" y aseguró que seguirán dando un buen ejemplo a los mexicanos.

"Toda la descomposición que significó el periodo neoliberal con delincuentes de cuello blanco, asociación deliciosa y corrupción, todo eso se heredo y lo estamos padeciendo, tenemos que arrancar de raíz este mal".

Comentó que si bien fue un buen año el 2019, aún se debe trabajar más, "no perder el tiempo, aplicarnos más", porque "no fue un simple cambio de gobierno, fue una transformación.

En resumen, el mandatario enlistó las principales acciones de este año en beneficio al pueblo mexicano:

- Reforzar lo relacionado con el bienestar.

- Trabajar más en la inteligencia y menos uso de la fuerza.

- Seguir consolidando a la Guardia Nacional.

- No permitir el contubernio.

Sin aumentos a impuestos en 2020

El Presidente también se comprometió a que este año no habrá aumento a impuestos.

Señaló que quienes los esperaban “se van a quedar con las ganas” pues “no se aplicará ninguna reforma fiscal porque eso obedece a la antigua política neoliberal”.

Recordó que cada inicio de año, las administraciones pasadas arrancaban con aumento a la reforma fiscal; sin embargo en su Gobierno no habrá y destacó que después de muchos años, tampoco hubo aumento de la deuda pública con relación al Producto Interno Bruto (PIB).

En 2017 y 2018 el precio de la gasolina se disparó en enero / Foto: Federico Xolocotzi

Informe de transformación de México será en diciembre

Además, el Presidente se comprometió a que el 1 de diciembre del 2020 informará sobre los avances de la transformación de México, de la cual ya están establecidas las bases.

"Les pedí un año más a los mexicanos, quiero informar que ya se establecieron las bases de la transformación de México (...) hay que trabajar más en lo que hace falta para entregar buenas cuentas el 1 de diciembre de este año".

Destacó que "quiero que le vaya muy bien a los pobres, que no sufran, que le vaya bien al pueblo, que los problemas de este año se puedan resolver sin pérdidas de vidas humanas y la naturaleza sea benévola para que no tengamos que padecer de alguna tragedia".

Foto: Twitter @SOBSECDMX

AMLO se retirará completamente en 2024

López Obrador reveló que una vez que concluya su sexenio en 2024, se retirará completamente de la política, pues “ya no estaré en otro cargo, me toca alentar a los que me ayuden a que se apliquen a fondo”.

Dijo que aún tiene pendiente serenar al país tras la violencia que se inició sexenios atrás cuando se declaró la guerra a las bandas de delincuentes comunes.