PAN define ruta para su renovación

Los 300 consejeros nacionales panistas, junto con la cúpula encabezada por Marko Cortés, tendrán hoy una sesión extraordinaria a puerta cerrada, en sus oficinas de la colonia Del Valle, en la Ciudad de México, para avalar el acuerdo de su Comisión Permanente que propone crear dos comisiones para renovar a su partido.

De acuerdo con la secretaria general de Acción Nacional, Noemí Luna Ayala, “la aprobación de las dos comisiones es de vital importancia para el desarrollo del propio partido”.

En entrevista con El Sol de México, explicó que la Comisión Organizadora Electoral del CEN será la autoridad para la renovación de la dirigencia nacional y estará conformada por siete militantes que deben reunir una serie de requisitos especiales, entre ellos más de cinco años de militancia, una trayectoria honorable probada al interior del partido.

Afirmó que el presidente panista, Cortés Mendoza, al hacer la propuesta a los comisionados al Consejo Nacional, cuidó que furan personas respetables y totalmente imparciales a la hora de llevar el proceso electoral. Asimismo, dijo que se cuido preservar la paridad de género en tres de los comisionados.

Sobre la comisión extraordinaria para la reflexión del rumbo que habrá de tomar el PAN, dijo que no hay un número determinado de integrantes, porque no la contempla el estatuto partidista, pero señaló que en la propuesta que se hará este sábado, se considera presentar dos perfiles que no son militantes, para que se abra la reflexión a la sociedad civil, a modo de agradecer a quienes apoyaron al partido en las elecciones.

Mientras, la exsenadora y aspirante a dirigir al PAN, Adriana Dávila, llamó a la dirigencia y los consejeros nacionales que discutirán hoy el rumbo del PAN que dejen de simular “relaciones de aparente camaradería” y den espacio verdaderamente para la reflexión.

Dijo que está bien que se haga una comisión de reflexión, pero subrayó que no es necesario hacer un gran análisis de la derrota electoral, porque desde hace tiempo se han elaborado varios documentos sobre el declive del PAN.