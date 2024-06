PAN y PRD desisten de solicitar la nulidad de la elección presidencial

El PAN y PRD desistieron de solicitar la nulidad de la elección presidencial que ganó la morenista Claudia Sheinbaum con el 59.73 por ciento de los votos y en su lugar presentaron un juicio de inconformidad, con el que buscan que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se pronuncie sobre el uso de recursos públicos a favor de la abanderada morenista y demás irregularidades.

Víctor Hugo Sondón, representante del PAN, y Ángel Ávila, representante del PRD, acudieron a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) para presentar el juicio de inconformidad, mismo que será turnado por el árbitro electoral al Tribunal para ser resuelto antes del 6 de septiembre.

Al ser cuestionado sobre si solicitan la nulidad de la elección, Víctor Hugo Sondón precisó que no la piden en su juicio, sin embargo, dijo que será el Tribunal el que decida cómo proceden ante las pruebas que ellos presentan.

“Lo que nosotros queremos en este juicio es que se pronuncie el Tribunal, que el Tribunal nos diga qué es lo que va a hacer con este tipo de acciones que se llevan a cabo en estas elecciones, no puede ser que esto siga sosteniendose, además de que esto también tiene que llevarse al parlamento, para poder ser legislado, ya nuestra candidata está trabajando en una iniciativa al respecto para que cualquier mandatario que intervenga en el proceso electoral sea debidamente sancionado”

“La estructura de gobierno a través de los siervos de la nación que por medio de los programas sociales estuvieron intimidando a electores, les estuvieron diciendo hacía donde tenían que votar y de qué manera, si no no iban a recibir los programas sociales, eso marcando también una elección de estado”, dijo Víctor Hugo Sóndon tras salir de la oficialía de partes del INE.

Este día, Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, presentó un juicio para la protección de sus derechos político-electorales, recurso con el que tampoco busca la nulidad de la elección presidencial sino que la Sala Superior del TEPJF tome en cuenta las “violaciones constitucionales” en la calificación de la elección.

“Sí estoy impugnando. No estoy pidiendo la anulación de la elección. Lo que estoy pidiendo es que el Tribunal sancione al Presidente porque ha habido más de 50 tarjetas amarillas. Decía yo: en un partido de fútbol con dos tarjetas amarillas te expulsan y aquí no. El Presidente siguió, siguió, siguió y algo tiene que hacer el Tribunal. El Tribunal no puede dejarla pasar”, aseguró en un comunicado de prensa.