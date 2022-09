PRI no recibe ultimátum, ni acepta órdenes ni de aliados ni de adversarios: Alito Moreno

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, advirtió a sus aliados de la coalición Va por México, del PAN y PRD que él ni el PRI reciben ultimátum u órdenes de nadie.

En su cuenta de Twitter, el dirigente nacional respondió al posicionamiento del dirigente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, quien advirtió que la alianza está en riesgo por haber metido una minuta para su discusión que busca que las fuerzas armadas permanezcan hasta el 2028, la cual fue aplaudida por los partidos Morena, PT y PVEM.

En sus redes sociales Alejandro Moreno escribió: “El PRI siempre está del lado de las familias mexicanas, ante la ineptitud de Morena tenemos que tomar decisiones pensando en el futuro de México”.

“El PRI no recibe ultimátum, no acepta órdenes ni de aliados ni de adversarios. Siempre vamos a construir en unidad y convicción, por el bien de México. Mañana a las 10:00 am ´presentaremos nuestra postura en conferencia de prensa”.

A la coalición Va Por México al parecer los tomó por sorpresa, pues no fueron avisados como lo manifestó coordinador de los diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro, quien manifestó “me hubiera gustado que nos lo informaran; pero pues libertad -como todos los grupos parlamentarios, todas las fracciones- de llevar a cabo sus propias agendas.

“Lo dijimos cuando inició la Legislatura. Caminaremos juntos en aquellas acciones que estemos de acuerdo, como sucedió la semana pasada. Eso sí estaba pactado y acordado; y no caminaremos juntos en donde no estamos de acuerdo y esta es una de esas ocasiones.

Pese a la posición de los dirigentes del PAN y del PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano, de que no apoyarán la iniciativa del PRI, Luis E. Cházaro indicó que “estamos negociando, estamos buscando alternativas y lo que les puedo decir con toda certeza, es que la coalición Va Por México, va a continuar adelante, no hay tal divorcio”.

“De eso a que el PRI le haga caso. Una cosa es que se quieran divorciar y otra es que de verdad se divorcien. Nosotros vamos a votar en contra”.