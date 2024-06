Samuel García pide a gobierno federal más 4.8 mil mdp para atender daños que dejó "Alberto"

Samuel García Sepúlveda, gobernador del estado de Nuevo León (NL), acudió este jueves por la tarde a Palacio Nacional, para solicitar 4 mil 810 millones de pesos para atender los daños que dejó la tormenta tropical Alberto en su estado.

A su salida del recinto del Ejecutivo federal, García Sepúlveda precisó que solicitó los 4.8 mmdp al Gobierno federal y espera que se le autorice dicho monto para que llegue un primer anticipo a principios de la próxima semana.

Asimismo, dijo que confía en que llegue a cantidad solicitada a NL, pues considera que su estado “siempre ha sido generoso y ahora nos toca apoyo de vuelta”.

Expuso que el recurso solicitado se destinaría para invertirlo en dos avenidas principales y algunas carreteras que colindan con ríos y que sufrieron daños por la tormenta tropical Alberto.

Asimismo, dijo que contempla que se destine un recurso extra para terminar la presa Libertad y aprovechar el verano de lluvias para que capte toda el agua que esta cayendo en el estado.

Según datos del Gobierno de NL, Alberto dejó daños valuados en más de mil 500 millones de pesos.

A inicios de semana, el gobernador norteño declaró estado de emergencia en los 51 municipios de su entidad, pero dijo que solo hay daños en 31 municipios.

Polémica por juicio Político en contra de Samuel García

Es de destacar que el gobernador neoleonés prefirió este jueves acudir a Palacio Nacional para entrevistarse con el presidente López, en lugar de atender la cita que le hizo el Congreso de su estado para comparecer ante la Comisión Jurisdiccional para poder iniciar el juicio político solicitado en su contra.

Ayer, García presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para frenar su destitución con el juicio político en su contra. Sin embargo, la Comisión Anticorrupción del Congreso de NL dio inicio al juicio político contra el gobernador.

Ayer, miércoles, García Sepúlveda dijo que no perdería el tiempo con los diputados locales y que iba a dar prioridad a la reunión su reunión con el presidente, “les aviso desde ahorita que no voy a ir, no me van a distraer un solo minuto” expresó.

Es de destacar que la Comisión Anticorrupción del Congreso de NL pidió en mayo pasado iniciar un juicio político en contra de García, pues no entregó a tiempo la Ley de Egresos 2023.

Al respecto, Samuel García acusó que esto se trata de un intento del PRI y el PAN para quitarlo de su cargo.