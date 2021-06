Senado exigen a la Suprema Corte resolver inmunidad del gobernador de Tamaulipas

El Senado de la República exigió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, que a la brevedad resuelva si hay o no inmunidad del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

El senador Ricardo Monreal Ávila le recuerda al máximo tribunal de justicia, que las leyes constitucionales y la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, prevén la posibilidad de que la SCJN aplique una consideración preferencial a la resolución de determinados medios de impugnación que las Cámaras del Congreso así lo soliciten, siempre que existan las condiciones sociales que lo justifiquen.

Justicia FGR permite a defensa de gobernador de Tamaulipas acceder a carpeta de investigación por delincuencia organizada

La petición del presidente de la Junta de Coordinación Política, se origina luego de la masacre de civiles el pasado fin de semana en Reynosa, Tamaulipas.

El ambiente en el estado fronterizo es tenso desde que la Cámara de Diputados resolvió quitar el fuero a García Cabeza de Vaca por presuntas acusaciones de delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Inclusive, el Senado ha amagado con desaparecer los poderes en Tamaulipas.

El Congreso local reaccionó a favor del mandatario al presentar una controversia constitucional ante la SCJN, que resolvió el ministro instructor Juan Luis González Alcántar Carrancá, quien la desechó, pero al mismo tiempo dejó puntos inexactos y ambiguos sobre la inmunidad del gobernador, lo que provocó una crisis institucional con la orden de aprehensión.

Para el 17 de mayo la Fiscal General de la República interpuso ante el máximo tribunal de justicia, el recurso de reclamación por desechamiento de la controversia constitucional 50/2021, el cual fue admitido a trámite el 24 de mayo (hace un mes).

Al respecto, en una misiva enviada al ministro Arturo Zaldívar, el senador Ricardo Monreal le solicita someter a la consideración del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el recurso de reclamación interpuesto por la Fiscalía General de la República dentro de la controversia constitucional 50/2021, se rea resuelto a la brevedad posible.

Expone que en el estado de Tamaulipas prevalece al día de hoy un situación de zozobra, inestabilidad y debilitamiento institucional y social, pues no solo su gobernador y su Congreso ponen en crisis el pacto federal, sino que además, aprovechando el descontrol gubernamental de la entidad, grupos del crimen organizado actúan con la evidente intención de Inducir a una violencia sin precedente, con ataques como los cometidos en contra de la población civil el pasado sábado en diversos municipios del estado.

De manera respetuosa y en mi carácter de senador de la República, envié un comunicado al ministro @ArturoZaldivarL, presidente de la @SCJN (para hacer extensivo a sus integrantes), llamando la atención sobre la gravedad de lo que se vive en Tamaulipas. Aquí puedes leerlo. pic.twitter.com/9HZv4QxRNM — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 24, 2021

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Nos parece muy delicado que a lo largo de tantos días la Corte no haya resuelto un tema tan sensible para la población de Tamaulipas, la cual está sufriendo los estragos de la violencia, la inseguridad y la falta de conducción y coordinación institucional. No se debe soslayar que la tardanza en resolver de fondo la reclamación planteada, ha provocado que se cometan con premura inconsistencias y barbaridades constitucionales, en detrimento de la sociedad tamaulipeca’’.

El líder de la mayoría morenista le dice al ministro Zaldívar que no debe pasar desapercibido que el Senado de la República, como integrante de los Poderes de la Unión, es garante del pacto federal, mismo que se formó como consecuencia de la voluntad de estados autónomos, los cuales encuentran representación directa en la Cámara alta y están obligados a vigilar y hacer cumplir, en el ámbito de sus competencias, las normas que garantizan el mantenimiento del orden federal establecido.