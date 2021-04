Señalan a 76 candidatos por violentar a mujeres

Félix Salgado Macedonio no es el único candidato bajo la lupa por presuntas agresiones o delitos en contra de las mujeres. En el actual proceso electoral hay hasta ahora 76 candidatos de todos los partidos políticos que han sido acusados de violencia de género, abuso, acoso sexual, violencia intrafamiliar y hasta redes de pornografía.

De acuerdo con el monitoreo que hace la Observatoria Ciudadana Todas Mx, integrada por 154 organizaciones y colectivos feministas, Morena es el partido con más aspirantes denunciados, sumando hasta ahora 24 políticos.

Sociedad Marco legal a favor de mujeres no se cumple

Al instituto fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador le siguen en cantidad el Partido Acción Nacional (PAN), con siete aspirantes denunciados; Movimiento Ciudadano (MC), con cuatro, y Fuerza por México y el Partido Encuentro Solidario (PES), con tres cada uno.

El listado publicado por los colectivos feministas también incluye a dos candidatos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), uno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y otro de un partido local de Tlaxcala.

Completan esta primera relación tres candidatos de la alianza entre PRI, PAN y PRD, otro abanderado de la coalición PAN-PRD y 26 candidatos de los que no se especifica a qué fuerza política pertenecen. La información únicamente refiere que participan en las elecciones locales del Estado de Chiapas.

En la lista destaca el perfil de Eduardo Santillán Pérez, candidato a la alcaldía de Álvaro Obregón por Morena, por presuntamente tener vínculos con redes de trata de mujeres; el también morenista Humberto Sánchez Ramírez, precandidato a una diputación local en Oaxaca, a quien se le acusa de tener redes de pornografía de mujeres indígenas, y Rafael Martínez, candidato a una presidencia municipal en Veracruz por el partido Fuerza por México, acusado de violación sexual y amenazas.

Félix Salgado Macedonio, cuya candidatura a la gubernatura de Guerrero por Morena aún está en duda, aparece también en el listado debido a las acusaciones de violación que pesan en su contra.

Gabriel Quadri, exaspirante a la Presidencia de la República en 2012 y actual candidato a una diputación federal por la alianza Va por México, aparece en la lista acusado por acoso, mientras que Marcos Zapotitla, diputado de Morelos por el Partido Encuentro Social, es acusado de violar a una mujer.

La finalidad de compartir dichos perfiles es hacer una antiboleta y evidenciar a los candidatos que presuntamente han ejercido violencia de género.

De acuerdo con Arussi Unda, líder del colectivo Brujas del Mar que forma parte de la Observatoria, la iniciativa tiene como fin poner en aviso a los partidos políticos, a la autoridad electoral y a la sociedad civil sobre los antecedentes de estos políticos para que cada grupo tome las acciones pertinentes y tengan conocimiento de quiénes se están postulando a algún cargo de elección popular.

En entrevista con El Sol de México, explicó que las denuncias les llegan a través de correo electrónico o redes sociales, aunque muchas sustentadas con oficios de denuncias. Agregó que su información también está respaldada con notas periodísticas y otros filtros de revisión.

Política Basta ya de candidatos abusadores, reclama oposición en Senado

“Nos damos a la tarea de checar en internet quién es la persona con la que estamos hablando, también checamos los perfiles de las denunciantes. Como estamos en tiempos electorales, no queremos servir a golpeteos políticos”, subrayó la también abogada y feminista.

Unda afirmó que no han tenido diálogo con el Instituto Nacional Electoral (INE) para analizar el tema.

“La 3 de 3 es una iniciativa buenísima, me parece que las compañeras de ‘Las Constituyentes’ y quienes están haciendo la Observatoria Ciudadana están haciendo una labor titánica, pero lamentablemente vemos que no la toman en serio las autoridades. Las autoridades que tanto se comprometieron, puro bla bla bla. Del dicho al hecho no estamos viendo mucho avance”, lamentó.

El Sol de México pidió una postura al INE sobre el trabajo de estas organizaciones. La respuesta fue que ya había fijado su postura cuando aprobó las declaraciones 3 de 3 contra la violencia de género.

El 4 de abril, el Consejo General del INE determinó que revisará la veracidad de las declaraciones 3de3 que presenten los candidatos a puestos de elección popular.

En dicho documento los aspirantes señalan, bajo protesta de decir verdad, no haber sido sancionados por violencia contra la mujer, ser deudores alimentarios o haber cometido agresiones sexuales.

El PAN señaló que le corresponderá a la autoridad investigar cuando sean presentadas las demandas y en su momento hacer justicia.

“No basta quedarnos en las redes. Hay que ir al Ministerio Público, hay que acusar formalmente a los presuntos violadores”, dijo a este medio, Fernando Herrera Ávila, vocero de Acción Nacional.

Por su parte, Gerardo Islas, dirigente de Fuerza por México, indicó que la Comisión de Justicia y Elecciones del partido revisará los dictámenes y las candidaturas con el objetivo de cumplir con el apoyo de las mujeres y cumplir el 3 de 3.