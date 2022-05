Tiene un departamento, pero modesto: AMLO justifica a hija de su secretario particular

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este viernes a Carmelina Esquer Camacho, quien trabaja en Pemex y es hija de su secretario particular, Alejandro Esquer, luego que se dio a conocer que lleva una vida suntuosa en el extranjero.

Durante su conferencia de prensa matutina, en Cajeme, Sonora, el presidente López Obrador expresó: “Ahora sale lo de una hija de Alejandro Esquer y como estoy aquí en su pueblo lo menciono, que es una gente de primera, Alejandro es mi secretario particular y su hija estudió y tiene un trabajo en Houston y compró una casa, un departamento, pero modesto”.

De acuerdo con información de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la hija del consejero presidencial vive en Houston, Texas, en una vivienda de más de 400 mil dólares, sin embargo el presidente aseguró que la casa de la hija de su secretario particular es modesta.

El presidente aprovechó el tema para hablar de la información que ha surgido en este año sobre la vida suntuosa de su círculo cercano y mencionó a periodistas, quienes considera opositores a su gobierno y que ganan mucho dinero.

En este sentido acusó que el periodista Carlos Loret de Mola, quien publicó que su hijo mayor, José Ramón López, vivió en una casa rentada con valor de 20 millones de pesos y dijo que él tiene tiene 12 departamentos y una residencia de 4 hectáreas den Valle de Bravo.

Añadió que Loret “tiene un departamento que está en Polanco en el edificio más lujoso de la Ciudad de México, estamos hablando de 40, 50 millones de pesos".

También refirió que el periodista mexicano que labora en Estados Unidos, Jorge Ramos gana 20 millones de pesos mensuales.

“Claro que no nos ve con buenos ojos si sacamos la cuenta de cuánto ganamos aquí, a lo mejor no le llegamos todos, incluyendo los compañeros camarógrafos si todos, no le llegamos”, bromeó.

Añadió que se tiene que ver por qué Ramos gana tanto dinero y cuestionó: “¿Que es pues una eminencia mundial?, 20 millones al mes, ¡hay que ver por qué le pagan tanto, a quién defiende, qué representa!”, reprochó.

De acuerdo con organización, Carmelina Esquer desde Pemex mantiene en secreto los contratos de la filial de de la paraestatal en Houston, incluidos los de Baker Hughes y Vitol.

Asimismo, MCCI señal que esta funcionaria no tiene experiencia en el ramo petrolero, pero goza de un sueldo neto equivalente a más del doble del presidente de México, lo cual le ha permitido adquirir una casa valuada en 400 mil dólares y que se encuentran 15 minutos de donde vive José Ramón López Beltrán, hijo del mandatario mexicano.