Yeidckol Polevnsky se une a las corcholatas; buscará candidatura por Morena

El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la licencia por tiempo indefinido que solicitó la diputada federal Yeidckcol Polevsky para buscar la candidatura presidencial de Morena, por lo que se convierte en la séptima corcholata.

Al presentar su solicitud, Polevsky dijo que tomó la decisión de separarse del cargo, determinación sorpresiva para muchos legisladores ya que fue inscrita de último momento, porque diputados y militantes de Morena le pidieron que participe en el proceso para definir al “coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación”, cargo que asigna el partido guinda a quien será su candidato presidencial.

“Pido licencia a mi cargo de diputada porque muchos compañeros, diputados, diputadas y muchos militantes así me lo han pedido y creo que es una obligación con ellos. Quiero participar por la encuesta para lograr el cargo de coordinador de defensa de la transformación, que quede claro, es defensa de la transformación, yo soy fundadora de Morena, he luchado y caminado al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo.

La diputada priista Carolina Viggiano elogió a Polevsky y le expresó su apoyo en la decisión que tomó este día.

“Yeidckol, qué bueno que estás en la contienda, sé que vas a hacer valer tu voz y que habrá equidad porque vas a estar ahí. Bienvenida porque las mujeres en este país hoy jugamos un rol protagonista y me gusta que tu no seas sumisa, este país no es para mujeres sumisas”, expresó Viggiano.

A las muestras de apoyo se sumó el diputado perredista Marcelino Guerra y la morenista Lidia García; sin embargo, la panista Martha Estela Romo le criticó los escándalos en los que se ha visto envuelta, entre ellos los nombramientos a modo que le sancionó la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

Este día también se aprobaron las licencias del diputado petista Gerardo Fernández Noroña y los senadores Manuel Velasco y Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta; la licencia de Monreal Ávila entrará en vigor el 16 de junio a las 16:00 horas.