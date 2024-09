Sheinbaum critica a EU que no hubo coordinación en la detención de El Mayo Zambada

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, criticó a Estados Unidos porque no hubo coordinación con México sobre el operativo que derivó en la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán.

“Lo que no se puede aceptar nunca es que no haya coordinación, colaboración; nos interesa por supuesto la construcción de la paz, que no haya violencia, nos interesa también que no llegue el fentanilo a Estados Unidos, pero ellos tienen que hacerlo lo propio en su país, nosotros lo propio en nuestro país y coordinarnos”, declaró a los reporteros.

De esta manera, Sheinbaum respaldó las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, quien en su conferencia matutina de este jueves corresponsabilizó a Estados Unidos de la violencia desatada desde hace semanas en Culiacán, Sinaloa, a raíz del operativo donde el cofundador del cártel de Sinaloa fue entregado por el hijo de El Chapo el pasado 25 de julio, según ha señalado el gobierno mexicano.

La próxima Jefa del Estado mexicano también cuestionó la presunta negociación entre Washington y la facción de Los Chapitos, los hijos del Chapo, como muestra el cambio del estatus penitenciario de Ovidio Guzmán, otro de los hijos de capo detenido en ese país, tras la detención de Zambada.

"Creo que lo importante en la relación con Estados Unidos, con las agencias, es que haya coordinación, en este caso todo indica que no hubo coordinación, sino que hubo una actuación a partir, incluso, de temas que no se han acabado de explicar, como la liberación de un capo para detener a otro", agregó.

Sobre la asistencia de Jill Biden, primera dama de Estados Unidos, a la toma de posesión el 1 de octubre, Claudia Sheinbaum expresó su benéplacito: “Me da mucho gusto que sea ella quien venga”.

