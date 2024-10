Sheinbaum exige a EU informar de arrestos del Cártel de Sinaloa por desatar violencia

La presidenta Claudia Sheinbaum exigió este miércoles a Estados Unidos que entregue la información sobre los arrestos de Ismael 'el Mayo' Zambada y Joaquín Guzmán López, líderes del Cártel de Sinaloa, porque su detención, según ella, "desató una ola de violencia" en el noroeste de México.



"A partir de ahí se desata una ola de violencia en Sinaloa. Lo menos que las y los mexicanos debemos exigir es: ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio esta detención? ¿Por qué salen liberados delincuentes que fueron entregados por extradición de México? Entonces es, eso sigue, que se dé toda la información", expresó en su conferencia diaria.



La mandataria respaldó el argumento del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien el mes pasado acusó a Washington de ser "corresponsable" de la violencia en Sinaloa, estado que suma más de 200 asesinatos desde el 9 de septiembre, ante la pugna del cártel.

México Mucho cinismo, dice Sheinbaum sobre crítica de García Luna a reforma judicial

También cuestionó que la detención de Zambada, el 25 de julio, haya ocurrido porque Guzmán López, hijo de Joaquín 'el Chapo' Guzmán, lo entregó en un avión en un aeropuerto cerca de El Paso, Texas.



"Veamos qué pasa, Sinaloa prácticamente no tenía homicidios, viene una detención, que no es una detención que venga de instancias del Gobierno estatal, del Gobierno federal o de las fiscalías, sino que hay un supuesto secuestro del Mayo y se lo llevan a Estados Unidos", expuso.

Asimismo, criticó que la operación haya derivado en la "liberación", según aseveró, de Ovidio Guzmán, otro hijo del 'Chapo' detenido por México y extraditado a Estados Unidos en 2023.



Por ello, demandó a Washington responder la carta que envió López Obrador para aclarar los operativos.



“El que haya cambiado la Administración o el Gobierno no quiere decir que esa carta no deba ser respondida, entonces, hay continuidad, y todavía es importante que se dé respuesta a ello", manifestó.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Por otro lado, la mandataria pidió "no especular" sobre la presunta responsabilidad del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien, según afirmó Zambada, se reuniría con ambos narcotraficantes el día de su arresto.



No hay que especular, desde mi punto de vista, porque acusar a alguien sin pruebas, no es bueno.