"Sheinbaum recibe un país con serios problemas", dice la científica Julieta Fierro

“Pienso que es muy importante que haya una mujer en la Presidencia y que todas colaboremos para que ella sea exitosa”, consideró la académica y especialista en astronomía, Julieta Fierro Gossman, quien confió en que Claudia Sheinbaum tendrá la capacidad para atender los problemas que aquejan a México.

“Tengo la esperanza de que todos colaboremos con ella para que sea exitosa”, confió la astrónoma .

La científica destacó que el triunfo electoral de Claudia Sheinbaum Pardo, quien ocupará la Presidencia de la República a partir del próximo 1 de octubre, es muy relevante pues ocurre en una época en la que otras mujeres también tomaron las riendas de sus países. Recordó el caso de Ángela Merkel en Alemania y el de Tarja Kaarina Halonen en Finlandia.

“Han habido ejemplos recientes de grandes presidentas de países como las de Alemania y Finlandia y yo espero que Claudia pueda estar en ese nivel”, comentó.

Fierro Gossman precisó que aunque Claudia Sheinbaum “recibe un país en serios probleamas”, tendrá que plantear con claridad los proyectos que tiene, implementarlos y evaluarlos periódicamente para que den resultados.

Julieta Fierro calificó a Sheinbaum Pardo como una mujer con muchas cualidades, “es muy persistente. Ha sabido llegar hasta donde está, lo cual no es nada sencillo. Se ha rodeado de consejeros y equipos de trabajo muy bien preparados”.

“Entonces espero que hagan un proyecto como decía de corto, mediano y largo plazo para sacar adelante este país”.

Como algunos de los principales problemas, la doctora Julieta Fierro enumeró que México debe transitar al uso de energías limpias, el cambio climático, el aumento de la desertificación, la escasez de agua, entre otros.

“Hay más calor, están aumentando los desiertos, va a aumentar el nivel del mar, así es que va a haber inundaciones fuertes, sobre todo en mareas altas, va a haber más huracanes número 5 tanto en el Atlántico con el Pacífico que pueden dañar a México, puede haber un sismo muy fuerte en la Ciudad de México y hay que estar preparados”, instó la científica.

Además, agregó, hay otros problemas como el combate al crimen organizado y la deuda externa, así como que hace falta un combate integral a la pobreza.

“No hay un combate a la pobreza integralmente. Está muy bien repartir dinero, pero necesitamos educación de calidad y para mí como académica eso es lo que más me importa, que la educación sea de tiempo completo y los niños alternen materias de pensar como matemáticas y ciencias con actividades recreativas, bailes, gimnasia, deportes”.

Añadió que lo que también se requiere en las escuelas es alimento para los niños y fondos para impulsar la ciencia.

“Espero que el presupuesto le alcance para un impulso decidido a la ciencia, sobre todo colaborando con otras naciones”, añadió.

Frente a este tipo de problemas, Fierro Gossman apuntó que la próxima Presidenta podrá recurrir a innovaciones científicas como la inteligencia artificial y otros avances, para atender el tema climático, las problemáticas viales en las ciudades y hasta para combatir la inseguridad.

Julieta Fierro abogó porque Claudia Sheinbaum impulse un mejor sistema educativo como un camino para combatir la pobreza. Foto: Archivo El Sol de México

“Con estas inteligencias artificiales se pueden crear diferentes escenarios para intervenir, por ejemplo, en cuestiones de pobreza de manera adecuada para cada región del país”.

Al considerar que la llegada de una mujer a la Presidencia de la República es un avance en todos los sentidos sociales, la especialista en astronomía consideró que para que haya más mujeres científicas es necesario que éstas cuenten con apoyos desde el Estado.

“Para ser científico hace falta hacer una licenciatura, un doctorado con estancia posdoctoral y conseguir un puesto de trabajo, muchas mujeres renuncian a sus posgrados porque quieren tener hijos”.

Sin embargo, lamentó que muchas mujeres renuncian a sus estudios por dedicarse a cuidados de crianza y maternidad. “Entonces se necesitan guarderías desde el bachillerato para que las que se embaracen no abandonen la escuela; guarderías en las universidades, en los centros de investigación, en los hospitales, en fin en los grandes sitios públicos”, dijo la física.

“Y que las mujeres que estén estudiando al extranjero tengan becas un poco más prolongadas para que puedan tener una familia y al mismo tiempo continuar con sus estudios”, agregó.

La investigadora apuntó que en el marco de la primera mujer Presidenta, las demás mujeres y la sociedad en general tendrán que apoyarla “para que triunfe y que pueda haber más mujeres en la Presidencia”.

“Dado que las mujeres por naturaleza estamos basadas a preservar la vida, pienso que es muy importante que haya una mujer en la Presidencia y que todas colaboremos para que ella sea exitosa. Considera que una mujer al frente de todo el país podría generar un tipo de políticas diferentes, no lo sé. Yo he hablado con muchos hombres y muchos me han dicho que las mujeres son fáciles de manipular y que Claudia se va a dejar manipular. Yo creo que no va a ser el caso y espero que así sea para que ella sí pueda tomar políticas para que todas las mujeres podamos prosperar”, concluyó la científica.