Alerta en estados: se están secando las presas

IRAPUATO. Gobiernos estatales y productores agrícolas demandan ayuda por los bajos niveles de agua en las presas y la falta de lluvias, pues 63 de los 138 embalses que almacenan agua para riego están a menos de 50 por ciento de su capacidad, de acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Esta situación llevó al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a solicitar al Gobierno federal una declaratoria de emergencia por la sequía.

En ese estado, uno de los principales exportadores de productos agrícolas del país, la situación de las presas es grave, ya que de las cinco destinadas para el riego de los campos, tres están a punto de secarse: la Laguna de Yuriria, con apenas 22 por ciento de su capacidad; la Ignacio Allende, con 16, y Peñuelitas, con sólo 8.8.

En el Estado de México, de las 13 presas monitoreadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Sistema Nacional de Información del Agua, el nivel de almacenaje promedio es de 48.9 por ciento. Están en estado crítico las presas El Molino, que tiene 12.22 por ciento de agua; la José Antonio Alzate, que está al 11.52, y la Huapango, con apenas 4.69.

En Tlaxcala, la sequía que afecta al estado desde 2019 provocó que 300 productores de hortalizas del municipio de Lázaro Cárdenas abandonaran el campo y con ello perdieron los ingresos que les generaba la exportación de sus productos a Alemania. A la fecha, siete de las 16 presas monitoreadas por Conagua están vacías ante la falta de lluvias.

Según el último muestreo que realizó la Conagua, al 28 de febrero, las presas El Sol, Tenexac, Cárdenas, Las Cunetas, Mazapa, San Felipe Hidalgo y Recova, ubicadas en Panotla, Terrenate, Tlaxco, Tetla de la Solidaridad, Calpulalpan, Mariano Arista y Hueyotlipan, están vacías. Además, seis registran menos de 25 por ciento de su capacidad, lo que significa que estarán secas antes de que comiencen las lluvias.

La presa Abelardo L. Rodríguez, en Hermosillo, está a cero por ciento de su capacidad, de acuerdo con la Conagua / Foto: El Sol de Hermosillo

"Cada año hay menos disponibilidad del agua pluvial, poco se está haciendo para revertir el cambio climático", advirtió el mayor productor de duraznos en la entidad, Abel Hernández Lima.

Eugenio Sánchez Amador, alcalde de Xaltocan y ejidatario, señaló como ejemplo de esta crisis que el programa federal Sembrando Vida es inoperante en el municipio, pues miles de árboles sembrados el año pasado no sobrevivieron.

Otros estados tienen registros mínimos históricos de almacenamiento de agua. Las 23 presas de Jalisco están a 58 por ciento de su capacidad, seis de ellas con menos de 50 por ciento y cinco más que apenas rebasan más de la mitad, incluidas las que abastecen de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Sonora, que históricamente sufre falta de agua, tiene un almacenamiento promedio de 29.78 por ciento en sus nueve presas, de las cuales cinco están entre cero y ocho por ciento de su capacidad.

Foto: El Heraldo de Chihuahua

“SI NO LLUEVE, ME LLEVO A MI FAMILIA A ESTADOS UNIDOS”

Don Javier Domínguez tiene más de 60 años de vivir en Santa Roma Temascatío, Irapuato, y dice que nunca había visto la presa Ave María tan seca como está ahora.

“Si este año no llueve, me voy a llevar a toda mi familia a Estados Unidos", dice Javier Domínguez, quien hace apenas tres años pescaba mojarras en la presa que luego vendía a cinco por 25 pesos.

“Desde mayo del año pasado se secó la presa, no llovió en 2019 tampoco y por eso se secó. No sembramos en noviembre porque sabíamos que no se iba a dar la cosecha y ahorita andamos mendigando a ver qué comemos, porque cuando no había comida, venía por peces y eso comíamos, pero ni eso hay”. Tampoco puede echar mano de las dos vacas que tenía el año pasado, pues se le murieron.

Foto: Especial





Con información de Tomás Baños/El Sol de Tlaxcala, Elízabeth Ríos/El Sol de Toluca, Roberto Bahena/El Sol de Hermosillo y Víctor Chávez/El Occidental