López Obrador reconoce que su gobierno no tiene capacidad para vigilar minas del país

A casi 4 años de gestión, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que es importante poner orden en las concesiones de explotación de agua y minas y añadió que, en este último caso, muchas de ellas son clandestinas y no hay vigilancia del Gobierno ni de sindicatos.

“Muchas minas son clandestinas, no hay vigilancia, no se alcanza a tener vigilancia en tantas” y no se permite que entren sindicatos para verificar las condiciones laborales de sus trabajadores. Esto en alusión a la tragedia del jueves pasado, en una mina de carbón en Sabinas, Coahuila, donde se encuentran atrapados 10 trabajadores.

Sobre este caso de la mina en Sabinas, el presidente dijo que operaba desde 2021 “sin aviso a nadie”, pero subrayó que se entregó la concesión en el gobierno del ex presidente Vicente Fox, hace 20 años.

Tras cuatro días de labores de rescate, este domingo autoridades en el lugar confirmaron que hay condiciones para ingresar a la mina de carbón inundada en Sabinas, Coahuila. / Foto: Arturo Salazar | El Sol de La Laguna

López Obrador justificó que, durante los gobiernos neoliberales, se dieron concesiones para explotar recursos naturales “sin parar” y resaltó que en el caso de las concesiones mineras, “se dieron permisos a diestra y siniestra y ahora tenemos problemas”.

El mandatario destacó que el Estado va “a intervenir” para poner orden en las concesiones de agua y mineras que guardan irregularidades, aunque, dijo que eso no le va a gustar a los neoliberales.

Asimismo, aseguró que en su administración ya no se han otorgado concesiones ni permisos para la explotación de minerales y recalcó que las nuevas minas que se han hecho, son clandestinas y su Gobierno no logra vigilar tantas y acusó que los sindicatos no se “inclinan” a apoyar a los pequeños y medianos mineros, donde más riesgo corren los trabajadores.

¿Qué pasó en la mina de Sabinas?

El presidente aprovechó para abundar en el informe del rescate de los 10 mineros atrapados desde el jueves en la mina carbonera de Sabinas, Coahuila, que su gobierno está trabajando, primeramente, para encontrarlos y rescatarlos.

Subrayó que el problema en las operaciones de rescate que encabeza el Ejército es que se inundaron los tres pozos donde se encuentran los mineros y expresó que la hipótesis que se tiene es que se rompieron las paredes de esta mina con otra que estaba abandonada, muy grande, que tenía acumulación de agua.

“Al romperse, se inundó la mina donde estaban los 15 trabajadores, 5 se salvaron. Fue tan fuerte la entrada de agua, que ellos se salvaron por la fuerza, la expulsión”, dijo López Obrador.

Se instaló una bomba más dentro de un barreno que se perforó y actualmente se trabaja para el acondicionamiento de otro | Foto: Cuartoscuro

Recordó que los mineros se encuentran a unos 40 metros de profundidad y que se ha avanzado en la mitad de esta profundidad para sacar el agua.

“Se están sacando más de 300 litros por segundo (de agua), pero eso es lo necesario, de acuerdo a los técnicos y estamos apurando a sacar el agua para que entren los rescatistas, ya están allá, tienen todo un plan. No han dejado de trabajar, hay coordinación, eso es lo primero”, destacó.

Al preguntarle en su conferencia qué porcentaje hay de rescatarlos con vida, dijo “todos tenemos fe, nadie está pensando en otra cosa más que en el rescate”.

También, mencionó, que se está revisando la causa de esta tragedia para fincar responsabilidades. En este sentido, comentó que la Fiscalía está viendo el deslinde de responsabilidades y aprovechó para expresar que en primer lugar se está priorizando las tareas de rescate; en segundo lugar, fincar responsabilidades y castigar al culpable y como tercer aspecto, proteger a los familiares de las víctimas.

Añadió que se está pensando en que probablemente los mineros hayan podido hacer un hueco o refugio para protegerse, por lo que resaltó que se está tratando de hacer la extracción de agua lo más pronto posible para entrar a la mina a rescatarlos.

López Obrador negó que se haya actuado de manera tardía en las tareas de rescate y aseguró que se acudió a Sabinas desde el principio de la tragedia y destacó que tres horas después de los hechos, ya estaba instalado el Plan DN-III de Desastres Naturales del Ejército.

El presidente acudió este domingo a la zona del siniestro y, hoy, dijo que acudió para ver el avance de las tareas de rescate, mientras agregó que no quiso hablar con la prensa, pues algunos “ya sabemos que para todo quieren sacar raja”.