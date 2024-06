Aumenta 280% cifra de transfeminicidios

“Vivo cada día con mucho miedo... sí tengo miedo”, afirmó Claudia, mujer trans que fue amenazada por un vecino que le dijo que la iba a convertir otra vez en hombre “a chingadazos”. Claudia contó su historia a El Sol de México y aseguró que teme que le pase lo que a su amiga Cristina, quien fue asesinada en enero pasado por su novio durante una discusión por dinero.

Puede interesarte: Activistas exigen sea aprobada la "Ley Paola Buenrostro" para tipificar el delito de transfeminicidio

“A ella la mató el novio, dicen que por dinero, pero para mí que fue por ser trans porque él nunca lo aceptó, siempre le decía cosas como ‘¿por qué no fuiste mujer desde que naciste?’ o ‘serás un pinche hombre hasta que te mueras’. Mi vecino sí me da miedo porque es muy violento y ya en una ocasión me quiso golpear; la gente, y sobre todo los hombres, siguen señalándonos, ofendiéndonos, matándonos”, narró Cristina.

En lo que va del año, al menos 36 mujeres trans han sido asesinadas en el país, lo que representa casi 280 por ciento más que las registradas entre enero y mayo de 2023, cuando hubo 13 transfeminicidios, de acuerdo con registros realizados por organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema.

CDMX Trabajadoras sexuales de la CDMX marchan para exigir derechos laborales

“En este año el número de víctimas trans ha ido creciendo de forma muy drástica. Hasta ahora tenemos registro de 36, pero seguramente son muchas más porque no nos enteramos de todos los casos y las autoridades los tipifican como feminicidios, no transfeminicidios. Las amenazas también han ido en aumento”, comentó Luisa Ekiwa Martínez Gáldamez, coordinadora de la asociación Casa de las Muñecas Tiresias AC.

En México el delito de transfeminicidio no está tipificado, por lo que no hay un registro oficial. La entidad que tiene más avances es la Ciudad de México, donde ya se presentó una iniciativa para que se incluya en el Código Penal de la capital.

En entrevista, Martínez Gáldamez dijo que la falta de registros oficiales sobre la violencia que se ejerce en contra de las personas de la diversidad sexogenérica impide visibilizar la realidad del problema. “Las autoridades lo tipifican como feminicidio, lo cual está bien, pero impide que conozcamos las cifras exactas, la realidad, de cuántas compañeras son asesinadas por su orientación sexual, identidad o expresión de género, lo que es como esconder un problema cada vez más grande”, agregó.

Un conteo del Centro de Apoyo a las Identidades Trans (CAIT), por ejemplo, indica que entre 2007 y 2023 hubo 709 asesinatos de personas transgénero en todo México, un promedio de 44 al año.

Según datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de la Fundación Arcoíris, México es el segundo país de Latinoamérica con más violencia por homofobia y transfobia, después de Brasil.

Chihuahua, Veracruz, Ciudad de México y Estado de México, con cuatro asesinatos en cada uno, son los estados de la República con más transfeminicidios este año, de acuerdo con cifras del CAIT, pero en total son 17 las entidades del país en las que han sido asesinadas mujeres trans en 2024.

El año empezó con cuatro asesinatos en dos semanas. El 6 de enero apareció muerta la estilista Gaby Ortiz en el estado de Hidalgo junto a una cartulina con un mensaje de odio. Ortiz era una mujer trans reconocida por ser de las primeras visibles en el municipio de Ixmiquilpan.

Tres días después se reportó el hallazgo del cadáver de una mujer trans no identificada en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco. La entidad acumula tres asesinatos de mujeres trans en lo que va del año.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Apenas una semana después, la activista trans, Samantha Gómez Fonseca, fue asesinada en las calles de la alcaldía Xochimilco tras salir del Reclusorio Sur.

Samantha Gómez era asesora de varios legisladores locales y funcionarios. El último caso ocurrió apenas el martes pasado. Valentina Sody, líder y luchadora social por los derechos de la comunidad LGBT en Morelos, fue asesinada a balazos por dos sujetos en motocicleta.