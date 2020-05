Regreso a la 'nueva' normalidad tras Covid-19 será a partir del 1 de junio

México es uno de los países que más se ha visto afectado por la pandemia del Covid-19 en sectores como el económico, turismo, social, laboral y educativo; sin embargo, se espera que el 20 de mayo termine el pico máximo de contagios de coronavirus. Por lo que el Gobierno Federal anunció esta mañana un plan de reapertura a la "nueva normalidad".

En conferencia de prensa, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, fue la encargada de anunciar este plan, el cual detalló, consta de tres etapas, mismas que deben seguirse de manera gradual, ordenada y cauta para así "alcanzar nuestros objetivos planteados".

La funcionaria señaló que este plan de reapertura inicia a partir del 1 de junio, que es cuando se termina la jornada de Sana Distancia, aunque el 18 de mayo comienzan actividades laborales esenciales como construcción, minería y fabricación de transporte en municipios que no tengan casos de Covid-19.

ETAPAS:

1. MUNICIPIOS ESPERANZA. (18 de mayo) Regreso a la normalidad de las actividades en municipios donde no haya casos y no tengan cercanía con municipios con contagios. Son 269 municipios en 15 estados. Del 14 al 17 de mayo habrá cerco sanitario para proteger estas zonas sin contagios.

2. PREPARACIÓN. (10-31 de mayo). Esta etapa, como lo dice su nombre, trata de preparar al país para que trabajadores, familias y empresas hagan protocolos para garantizar un reinicio seguro, entre donde destacan acciones para mantener filtros de ingresos a fábricas, empresas, etc. Además de la sanitización de espacios para evitar contagios.

3. SISTEMA DE SEMÁFORO POR REGIONES. ( Inicia 1 de junio) Esta última etapa comienza justo cuando se termina la jornada de Sana Distancia para comenzar la reactivación de actividades económicas sociales y educativas.

Para lograrlo hay que seguir lo que marca el semáforo que se compone de cuatro colores: rojo, naranja , amarillo y verde. Cada uno con cinco categorías para saber qué actividades se pueden ir implementando y a qué grado: medidas de salud pública y trabajo, laborales, espacio publico, personas vulnerables y escolares.

ROJO: Sólo se inician actividades esenciales: minería, construcción y fabricación de transporte.

NARANJA: Aumenta actividades que pueden desarrollarse. las no esenciales inician pero de manera reducida, se podrá operar en espacios públicos pero igual a nivel reducido y las personas del sector vulnerables se pueden ir agregando a la vida laboral pero con precauciones.

AMARILLO: Se amplían las actividades que se pueden hacer pero con las recomendaciones de salud. Podrán laborar actividades esenciales y no esenciales sin restricción. Se puede operar en espacios abiertos y cerrados como cines, teatros, restaurantes, pero de manera reducida. El cuidado a las personas vulnerables es medio.

VERDE: Cuando el semáforo se encuentre en este color, se puede cumplir con las cinco categorías pero sin restricciones, eso sí, siguiendo medidas recomendadas por el sector salud y el cuidado a personas vulnerables continúa. Además en este color se reactivan las actividades escolares.

"No abriremos escuelas hasta que sea seguro para todos, sólo abriremos cuando el semáforo esté en verde", dijo Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública.

La funcionaria dijo que se estará informando de manera cotidiana en las conferencias encabezadas por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sobre el avance de los semáforos y de los estados que podrán tener regreso a sus actividades.

Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, afirmó que este es un plan progresivo para el regreso de actividades económicas, sociales y escolares, privilegiando la vida, por lo que detalló que trabajaron en conjunto con los titulares de las secretarias de Economía, Trabajo y Educación Pública.

Aseguró que hoy se piensa en el regreso después de más de 50 días de Sana Distancia, ya que está situación ha puesto a prueba a la sociedad en lo sanitario y lo social.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este plan no será obligatorio para los estados y que serán libres de implementarlo o no, pues "no vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos, no vamos a separarnos".

Finalmente, aseguró que "el plan nos va a llevar más tiempo, pero ya iniciamos, está la luz que nos dice que vamos a salir del túnel".

"Ya está la esperanza de que vamos a salir adelante".

Hasta el día de ayer, en México se registraron 38 mil 324 casos confirmados y 3 mil 926 muertos por coronavirus.

El país se prepara para el desconfinamiento, por lo que el subsecretario López Gatell instó que debemos ser conscientes del potencial riesgo de rebrote de la epidemia de Covid-19.

"El desconfinamiento no será una liberación completa, sino un regreso bajo el principio de máxima precaución" publicó en sus redes sociales.

|| Con información de Carlos Lara ||

