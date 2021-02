Culpan a Unión Europea de retraso de vacunas en México

México no contará con segundas dosis para el personal médicos, Servidores de la Nación y maestros en el plazo inicial de 21 días por falta de abastecimiento de parte de Pfizer y las restricciones de la Unión Europea para su exportación, justificó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, al anunciar que un cambio en la calendarización de la vacuna, ahora se aplicará al día 35.

Luego de que la farmacéutica confirmó a México, que “no será posible” contar con un embarque anticipado el día 8 o el día 10 de este mes, López-Gatell dijo que la empresa explicó que “no por voluntad de Pfizer ni por desairar la petición del presidente López Obrador, sencillamente es por las nuevas disposiciones de regulación comercial de la Unión Europea”.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

El funcionario dijo que hasta ayer 618 mil 613 personas recibieron su primera dosis y sólo 64 mil 424 fueron inmunizados con dos dosis. De manera que el desabasto de vacunas afectará a más de 530 mil 958 personas y se vacunarán a partir del 16 o 17 de febrero con el embarque que se espera llegue el día 15.

Serán en su mayoría médicos de hospitales que atienden a pacientes con Covid-19, los de la llamada primera línea, quienes serán vacunados hasta el día 35 después de si primera aplicación, esto bajo un lineamiento que dijo López-Gatell emitió la Organización Mundial de la Salud y que sugiere el rango máximo de aplicación podría ser de hasta 42 días para garantizar la eficacia de la dosis.

Al personal médico que está en espera de la segunda aplicación, López-Gatell dijo que “las segundas dosis llegarán a ustedes, lo previmos ante la situación de este abastecimiento inconstante y la razón es la velocidad de producción de vacunas en el mundo. No es que no podamos ponerlas sino porque no llegan”.

“Algunas regiones del mundo han tomado decisiones de administrar o restringir o modificar la capacidad de las empresas de exportar el producto. Es el caso de la Unión Europea, el viernes 29 de enero tomó una resolución que obliga a las compañías que tienen plantas en la región a hacer un trámite de autorización para la exportación. Eso ha reducido la capacidad de las propias compañías para hacer modificaciones a sus calendarios”, justificó.

Dijo que estaba pendiente la respuesta, “dado que el presidente tuvo una videoconferencia con el gerente general de Pfizer y ahí solicitó que pudieran adelantar la entrega, lo que nos habían anunciado es que estarían ausente la última semana de enero y las primeras dos semanas de febrero y se reanudaría el 15 de febrero. Estábamos en espera de la respuesta, llegó hoy de manera oficial. Nos comunicó que no está en posibilidades de anticiparnos. Ya es oficial no será posible”.

Foto: Reuters

Calificó que recibir un tiempo responsable y comunicó a los médicos que la recomendación de la OMS permite estar tranquilos porque no se afectará el potencial de vacuna.

Al anunciar la recalendarización del programa, Ruy López Ridaura, señaló que al momento en el que un programa tiene proveeduría incierta “era difícil pensar que iba a ser una programación exacta a los 21 días”.

Explicó que con el apoyo de los expertos del comité de vacuna se hicieron la pregunta, más allá de la recomendación de la OMS, para saber si era seguro mantener el intervalo y concluyeron que sí, porque entre otras cosas “permite flexibilidad en la operación”.

El funcionario del gobierno de la Cuarta Transformación reveló que la decisión fue que un esquema así “permitía extender la aplicación de las vacunas a la población con primeras dosis. En parte porque la eficacia de la primera dosis es muy buena”, y de nuevo justificó, que lo importante fue “expandir la vacuna a la población de salud aún con primeras dosis y no reservar todo para las segundas dosis”.

De lo que no hubo mención por parte de los dos funcionarios fue de los Servidores de la Nación, maestros, funcionarios y artistas recibieron la vacuna en el primer bloque de inmunización.

Sociedad Aplicarán segunda dosis de vacuna Pfizer a personal médico el 17 de febrero

Por la tarde, el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que “CansinoBio solicitó ante la Comisión Federal para la Protección contra el Riesgo Sanitario (Cofepris) la autorización de uso de emergencia de su vacuna, aplicada con éxito a 14,425 voluntarios en México desde octubre de 2020. Esta vacuna es de una sola dosis y será envasada en Querétaro. Buena noticia!!!”

El subsecretario López-Gatell dijo que en el caso de la vacuna de AstraZeneca podría llegar pronto en la siguiente semana. De la vacuna Spuknik V se mandó la factura y en la semana también podría llegar el primer embarque. Confirmó lo dicho por el canciller sobre la vacuna china CansinoB, al ingresar su expediente.