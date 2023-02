El INE no está detrás de la marcha y no participaremos: Lorenzo Córdova

Luego de asegurar que la marcha de este domingo es un derecho constitucional para defender la democracia, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello confirmó que no participará en la movilización para “no hacerle el juego” a quienes promueven la desaparición del órgano.

En entrevista colectiva previo a su participación en la conferencia magistral titulada, “Riesgos y Desafíos para Nuestra Democracia” en el Centro Cultural Universitario (CCU), de Morelia, el presidente del INE descartó, que quienes conforman el Instituto, estén detrás de la marcha convocada para este domingo en la Ciudad de México, donde participarán partidos de oposición, académicos, ciudadanía y empresarios.

Foto: Fernando Maldonado | El Sol de Morelia

Según Córdova Vianello, a nivel nacional se han dicho muchas mentiras y falsas narrativas en torno a las movilizaciones que se han presentado en varias entidades pues el Consejo General del INE en ninguna ha estado detrás o encabezándolas, como se ha dicho.

Agregó que los consejeros electorales decidieron no acudir este domingo, no porque no estén de acuerdo con el derecho constitucional a la libre manifestación, sino porque no quieren dar pretextos a quienes están en contra del sistema democrático de México.

Foto: Fernando Maldonado | El Sol de Morelia

“El INE no está detrás de estas expresiones genuinas, pero no vamos acudir para no hacerle el juego a quienes descalifican estos ejercicios que son genuinos y democráticos”, añadió.

El consejero presidente, también consideró que quienes participarán en la movilización este domingo, están haciendo uso del derecho constitucional que tienen como una conquista democrática, y por tanto, es válido que la ciudadanía se manifieste en favor del INE.

