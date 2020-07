En nueve estados hay incremento de contagios de Covid-19: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que son sólo nueve los estados que mantienen un incremento en contagios por Covid-19.

Señaló que los 23 estados restantes ya registraron una baja en infectados, "ya se va de salida (...) la pandemia es como una pesadilla que ya pasará".

Aseguró que se vigila que no haya un alza de casos, por lo que reiteró el llamado a los mexicanos para continuar implementando las medidas de protección.

"Los mexicanos han actuado de maravilla, no hay toque de queda y no es obligatorio el quédese en casa; no hay una actitud autoritaria (...) se haN comportado muy bien, por lo que no hemos tenido necesidad de medidas rigurosas.”

Además, dijo que tanto Quintana Roo como Yucatán se deben tomar las medidas necesarias para evitar que no se cuente con las camas suficientes para atender a pacientes con coronavirus.

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

Recordó que se habrá de cuidar que no se vaya a tener repuntes en lugar donde iban bien en torno a las reducciones de contagios.

Hasta ayer, en el último registro oficial, autoridades de Salud dieron a conocer que México reportó 836 nuevas muertes relacionadas al coronavirus, elevando el total de fallecidos a 36 mil 327, mientras que la cantidad de contagiados subió en 7 mil 051 hasta 311 mil 486.

Las cifras de disponibilidad de camas para pacientes críticos que requieren ventilación es la siguiente: Nuevo León, 60 por ciento de ocupación; Tabasco, 57 por ciento; Baja California, 56 por ciento; Estado de México, 55 por ciento y CDMX 49 por ciento.

El aumento en las cifras ocurre en medio de la reapertura económica parcial de la segunda mayor economía de América Latina, que recientemente se convirtió en el cuarto país con más muertes por la enfermedad surgida en China el año pasado.

|| Con información de EFE ||





