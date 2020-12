EU extiende cierre parcial de frontera con México hasta el 21 de enero

El gobierno de Estados Unidos informó que prorrogará las restricciones de viaje no esenciales en la frontera con México hasta el 21 de enero, debido al incremento de casos de Covid-19 en ambos países.

"Las tazas de infección del Covid-19 en ambos lados no permiten reducir las restricciones a los cruces fronterizos, por lo que nos vemos forzados a prorrogarlas nuevamente hasta el 21 de enero, por lo menos", afirmó Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional en la Embajada de Estados Unidos en México.

Agregó que este año la celebración de las fiestas tiene que ser moderada para que en "el futuro podamos volver a la alegría que las caracteriza, y para que los familiares que tanto queremos sigan con nosotros".

Edgar Ramírez reiteró que en una pandemia global no es el momento para ir de compras, de paseo, o visitar a familiares del otro lado de la frontera.

Por último, advirtió que el migrar ilegalmente en estos tiempos de pandemia, y ponerse en manos de traficantes, no es una solución "sino la peor decisión".

Por su parte, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional en EU, Chad Wolf, dijo en Twitter que la última prórroga de un mes busca "continuar previniendo la propagación del Covid".

Cabe resaltar que la decisión significa que dependerá del gobierno del presidente electo Joe Biden determinar cuándo eliminar las restricciones, impuestas por primera vez en marzo para controlar la propagación del virus.

¿Quiénes puede cruzar la frontera?

El permiso de ingreso se mantiene sólo para personas con residencia permanente o con ciudadanía estadounidense.

También pueden cruzar la frontera aquellos que tengan que asistir a instituciones educativas o recibir atención médica, incluyendo traslados médicos urgentes.

Asimismo, podrán tener acceso personas con empleos considerados como esenciales.