Gobernadores piden renuncia de Gatell; aflora la frustración, responde

Un día después de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell presentó una propuesta para abrir la posibilidad de sancionar civil, administrativa y penalmente a los gobiernos estatales por el manejo del semáforo sanitario de Covid-19, nueve gobernadores de distintos colores partidistas de oposición exigieron la destitución del funcionario debido a que su receta y estrategia frente a la pandemia sigue empeorando y “la emergencia en salud comienza a tomar la dimensión de una crisis humanitaria”.

A través de un pronunciamiento los gobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, integrados en la Alianza Federalista, demandaron a nombre de 40 millones de mexicanos de los poco más de 120 millones en total en el país “al gobierno federal la salida inmediata de Hugo López-Gatell y que se ponga al frente a un experto en la materia, con conocimiento y humildad para entender en toda su dimensión los temas de esta crisis de salud tan grave como la que estamos atravesando”.

Los gobernadores Silvano Aureoles Conejo (Michoacán), Martín Orozco Sandoval (Aguascalientes),, Miguel Ángel Riquelme Solís (Coahuila); José Ignacio Peralta Sánchez (Colima), José Rosas Aispuro Torres (Durango), Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (Guanajuato), Enrique Alfaro Ramírez (Jalisco), Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón (Nuevo León) y Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas) reprocharon que hoy México sea el tercer país con más muertes en el mundo, sólo por debajo de Brasil y Estados Unidos, que duplican y triplican la población de México y ello se traduce en que cada hora mueren 27 personas por Covid-19.

Aunque aparecía su nombre en el documento, horas más tardes el gobernador de Chihuahua se deslindó del contenido a través de su cuenta de twitter: “Con relación al comunicado emitido este día por los gobernadores de la Alianza Federalista, en la que se plantea, entre otras cosas, la renuncia del doctor Hugo Lopez-Gatell, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aclara que no participó de la discusión ni conoció el texto en el que, por error, se incluyó su firma”.

El gobernador panista de Querétaro, Francisco Domínguez expresó por la misma vía de redes sociales “respeto las posturas de mis compañeros gobernadores que integran la Alianza Federalista, pero preciso de manera puntual: Querétaro a la fecha no es parte de ella y, por lo tanto, no puedo suscribir sus posiciones”.

Las diferencias entre los gobernadores de esas entidades con el subsecretario López-Gatell iniciaron en el mes de marzo, previo al inicio de la jornada de Sana Distancia, se acentuaron con la definición o no del uso del cubrebocas de forma obligatoria, del cual los gobernadores acusaron que se ha dado un uso político.

También fue diferente la disponibilidad de equipo para los médicos, la de camas para atender a los pacientes en condiciones críticas y la forma en que realizaba el seguimiento a contagiados y el registro del número de fallecidos.

Toda esa situación llevó a que en cada una de esas entidades se creara un equipo de especialistas asesores regionales.

A lo largo de los últimos dos meses se han señalado que hay diferencias no sólo con los gobernadores de oposición sino también con los gobernadores del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellas la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien fue una de las primeras en conformar un grupo asesor que lo primero que sugirieron fue establecer el cubrebocas como medida obligatoria para los espacios públicos.

López-Gatell responde a los gobernadores

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, respondió a los gobernadores que ojalá puedan seguir colaborando y atribuyó que la petición para que él deje el cargo puede estar propiciada por la “frustración, angustia, preocupación y sentimientos de enojo ante la realidad” que ha generado la epidemia de Covid-19.

Durante su gira de trabajo por Puebla y en compañía de funcionarios federales y del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, el subsecretario dijo que los nueve mandatarios estatales que demandan su salida o los 23 restantes pueden tener esa percepción de él debido que el desempeño que tengan involucra “el éxito o no éxito del manejo de la epidemia porque ellos son autoridades”.

Después de anunciar que México registra 424 mil 637 casos confirmados de Covid-19 y 46 mil 688 muertes, el funcionario expresó su respeto a los gobernadores.

Sociedad México, tercer lugar mundial en muertes por Covid-19

Afirmó que su futuro político es una decisión de “índole personal, la contesto de la misma manera que la he contestado muchas veces y es mi convicción, el trabajo que hace una persona servidora pública es lo relevante. La contribución que uno tiene en la medida en que dedique el esfuerzo necesario para orientar sus capacidades con las que se ha formado de experiencias para hacer el bien público”.

Indicó que su trabajo como subsecretario le atribuye facultades para el diseño de políticas públicas y “fuera de eso no tengo lugar que ocupar en la política, soy un funcionario técnico, mi vocación es técnica y mi formación es técnica a eso me dedico y me dedicaré”