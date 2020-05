Gobierno descarta desbordamiento en hospitales por Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que exista un desbordamiento de pacientes en los hospitales por la pandemia del Covid-19.

Aseguró que la cifra de contagios va de acuerdo a lo proyectado por especialistas y comentó que se continúa atendiendo la epidemia e hizo un llamado a la población para continuar con las medidas de sana distancia hasta que se anuncie que la jornada terminó, lo cual sería el 31 de mayo.

Dijo que en algunos medios hay alarmismo, amarillismo ante el tema de los fallecidos por esta infección, por lo que enfatizó que se está trabajando todos los días.

“Se ha portado muy bien la gente. No estamos en la situación que desgraciadamente están otros países, no se pueden comparar tragedias, la pérdida de una vida humana se tiene que lamentar, no se puede llegar al nivel de enajenación donde se lucre del dolor humano, por eso hablamos de la temporada de los zopilotes”.

En conferencia de prensa, López Obrador comentó que una de las cosas que se ha hecho con mucha responsabilidad, es contar con disponibilidad de camas para hospitalización general y de terapia intensiva.

Afirmó que en la Ciudad de México han perdido la vida muchas personas, “pero estamos haciendo lo que nos corresponde y nada que ver los países que desgraciadamente han sido muy afectado y no puedo por pudor hacer comparaciones”.