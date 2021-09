Haitianos colapsan al sistema de asilo

TAPACHULA. El incremento de las solicitudes de refugio de ciudadanos originarios de Haití está colapsando el sistema de asilo en Tapachula, reconoció el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez Silva.

El funcionario de la Comar indicó que de 2013 a 2018 las solicitudes de condiciones de refugiado de los haitianos fueron 615, mientras que en 2019 se incrementaron a cinco mil, y en 2020, debido a la contingencia sanitaria sólo subió un poco y paso a cinco mil 934, pero de enero a agosto de este año tuvieron un incremento significativo al llegar a 18 mil 842 migrantes de ese país caribeño que buscan protección internacional.

Detalló que los haitianos solicitantes de asilo en Tapachula representaron 34.6 por ciento del total que buscan refugio y que están varados en ese municipio para realizar trámites migratorios.

Tan solo en agosto, Comar registró 10 mil 930 mil solicitudes de asilo de haitianos, lo cual, por primera vez superó a los hondureños que eran, desde 2013, quienes encabezaban la lista. Las peticiones de ayuda de los catrachos actualmente son de nueve mil 849.

El funcionario señaló que a las oficinas de la Comar de Tapachula se han presentado ciudadanos de 73 nacionalidades que buscan protección internacional en la frontera sur y que han salido de su país de origen por distintos factores. Ramírez Silva detalló que las seis principales naciones con más de mil solicitudes, que representan 94.6 por ciento del total, son: Honduras, Haití, Salvador, Venezuela, Cuba y Guatemala.

Debido a la saturación de personas y por seguridad, el funcionario señaló que la Comar reagenda citas a los solicitantes de asilo, además que les piden que no acudan a las oficinas sin cita para evitar aglomeraciones.

Desde hace tres días haitianos que están varados en Tapachula, Chiapas, protestan para exigir a las autoridades que les permita salir de la ciudad, en donde llevan meses en espera de una resolución de la Comar y el Instituto Nacional de Migración (INM).

Haitianos señalaron que a Tapachula cada semana llega un promedio de cinco mil migrantes de ese país caribeño que estaban varados en Brasil, Colombia, Chile, Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala.

“En la plaza de Tapachula cada día somos más migrantes aglomerados y esto no puede seguir así; pedimos una respuesta de las autoridades mexicanas. Hay personas enfermas que no tienen derecho a atención médica, no tenemos dinero para las recetas y comer, indicó Evens, originario de Haití.

El extranjero precisó que las protestas continuarán en la ciudad hasta que las autoridades les den una respuesta y los trasladen a otra parte de la República mexicana en donde puedan trabajar y tener otra mejor calidad de vida que la que tienen en Tapachula.

AMENAZA NUEVA CARAVANA

El director general de la organización civil Pueblos Sin Frontera, Irineo Mujica, llegó a Tapachula para organizar la nueva caravana de migrantes del próximo 15 de septiembre. Dijo que pedirán al Gobierno que se siente a dialogar de las formas de tratar a los migrantes.

Irineo Mujica lamentó que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador tenga otros datos y no quiera reconocer la crisis migratoria que se vive en la frontera sur de México, principalmente en Tapachula, donde hay miles de migrantes varados.