INAI ordena al Conacyt entregar expediente sobre cómo designó al director del CIDE

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) dar a conocer el proceso por el cual designó como director del CIDE a José Antonio Romero Tellaeche, quien recientemente fue acusado de plagio.

Al presentar el asunto ante el pleno, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas recordó que el tema relacionado con el recurso de revisión sacudió al CIDE, generando tensión y atención pública en torno a esta institución.

En noviembre del año pasado, Romero Tellaeche fue ratificado por la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, para ocupar el cargo al frente del CIDE, esto pese al rechazo de la comunidad estudiantil, pues acusaron que éste tomaría decisiones unilaterales para silenciar a la voces críticas al actual gobierno.

Recientemente, el todavía director del CIDE fue señalado en varios reportes periodísticos por presunto plagio, acusaciones a las que se ha referido como una campaña en su contra.

De esta manera, previo al último señalamiento, una persona solicitó la información en la cual el Conacyt se basó para nombrar a José Antonio Romero Tellaeche al frente del CIDE, sin embargo, el Consejo Nacional se negó, argumentando que el expediente del proceso constituye un medio probatorio en diversos expedientes de juicios de amparo a los que está sometido.

No obstante, al analizar el caso, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas constató la existencia de siete juicios de amparo, pero no acreditó que la información solicitada se refiera a actuaciones o diligencias propias del procedimiento, por lo que determinó que formar parte no implica que dar a conocer el expediente vulnere la conducción de estos.

“El Conacyt debió acreditar la forma en que dar a conocer los documentos señalados vulneraría el derecho a una defensa en condiciones de paridad; sin embargo, no indicó de forma puntual porqué la divulgación de lo peticionado le podría impedir llevar a cabo una efectiva estrategia de defensa en apoyo a sus pretensiones”, señaló la ponencia del comisionado.

Por ello, el pleno del INAI revocó la respuesta del Conacyt y le instruyó entregar el expediente de manera digital, relativo a la designación de Romero Tellaeche como director del CIDE el pasado 29 de noviembre.