López-Gatell engaña al Presidente en Covid-19: Reyes Tamez Guerra

El presidente Andrés Manuel López Obrador debe tener claro que la mayor parte de los especialistas en el manejo de los virus está dispuesta a ayudar, “solo le digo una cosa: que se deje ayudar, la presencia de Covid-19 es un problema que sobrepasa la capacidad que se tiene a nivel central”, sugiere Reyes Tamez Guerra, quien es profesor emérito de la Universidad Autónoma de Nuevo León y especialista en inmunología.

En entrevista con El Sol de México, el también profesor visitante de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, afirma que México avanza en la epidemia a “palos de ciego”.

Para Tamez Guerra “la situación real de la pandemia en nuestro país es mucho más grave de lo que se visualiza con la información que se tiene disponible”, pues “sabemos que es mucho mayor que los números oficiales”.

Al inicio de la semana durante una charla virtual sobre Covid-19, ante empresarios, académicos e integrantes de la clase política de Nuevo León, Tamez Guerra se sintió en confianza y afirmó: “no sé hasta cuando va a seguir engañando al Presidente, este hombre (Hugo) López Gatell (subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud)”.

Hablaba en ese momento de la falta de pruebas para tener un diagnóstico claro e identificar cuántas personas y en qué zonas se han contagiado del virus SARS CoV2 que surgió en China en noviembre del año pasado.

En la conversación telefónica que ocurrió el viernes, después de la conferencia magistral, se refirió a esa percepción que genera el subsecretario López-Gatell: “no sé cómo sea, lo que tengo claro es que no se tienen elementos de juicio suficientes para tomar decisiones, ojalá caminemos en ese sentido”.

Aseguró que a estas alturas de la emergencia sanitaria se debería ya haber creado un organismo colegiado, que tome decisiones colectivas con especialistas, con 20 personas que más conozcan el tema y entre todos puedan hacer sugerencias.

“Por ejemplo, no tener la decisión centralizada entre una o dos personas, eso no es posible, no es lo mejor”, refiere el experto.

A punto de que lleguemos a los cien días de la declaración de la emergencia sanitaria por Covid-19 y el inició del confinamiento por la epidemia en nuestro país, Reyes Tamez asegura que en la reapertura de las actividades económicas y sociales en México la aplicación de pruebas es fundamental para conocer la situación que vive el país.

“Mientras no avancemos en ese conocimiento vamos a seguir dando palos de ciego, dando cifras y pronósticos que no se cumplen y eso es en detrimento de la propia imagen del gobierno”.

Quien fuera secretario de Educación Pública en la administración del presidente panista Vicente Fox toma las palabras de Alfonso Reyes, “quien decía: En educación todos lo sabemos entre todos, y parafraseando, en este tema de la epidemia, también entre todos sabemos todo”, más aún en la fase de la reapertura.

Como miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II, el especialista en el trinomio: inmunidad-cáncer-virus, asegura “no debemos de tener temor de acercarnos a la realidad y a la magnitud del problema que estamos viviendo”.

La idea, explica, es combinar la información, sólo así “podemos tener una idea más clara pero también podemos tomar mejores decisiones de prevención, de dispersión de la enfermedad, haciendo combinaciones de las edades de las personas y el nivel de respuesta inmune, medidas con las pruebas. Saber quiénes de la población tienen memoria inmunológica, si tienen inmunoglobulina G, uno de los cinco tipos de anticuerpos humorales producidos por el organismo”.

Subraya que sólo de esa forma se pueden tomar decisiones sobre quiénes pueden, con mucho menor riesgo de padecer la enfermedad en caso de nuevos contagios, reincorporarse a las actividades laborales, económicas y sociales del país.

“Conocer los datos ayuda a que la gente tenga conductas que permitan evitar los contagios, porque cuando la gente no ve que en su comunidad está presente la enfermedad, toman confianza de que las posibilidades de que se puedan infectar sean bajas y no toma las recomendaciones de contención social que son muy importantes para este tipo de enfermedades”, agrega el especialista.

Según Tamez, las pruebas rápidas son fundamentales, obviamente hay que escoger las de alta sensibilidad y especificidad, que quiere decir que se pueden determinar cantidades bajas de anticuerpos y la especificidad que no den falsos positivos y o falsos negativos. “Con ese criterio sería bueno hacer pruebas, no masivas, pero sí muestreos, bien diseñados, por ciudades y estados para tener una idea cercana a la realidad y ver qué está pasando con la dispersión de la epidemia.

Dónde se ubican los brotes de mayor preocupación y que esto vaya permitiendo mejores decisiones con respeto a la reapertura”, dice.

Describió que en su labor de investigador buscó una de las pruebas chinas que autorizó en principio el gobierno mexicano, solo que en ningún momento estuvo disponible en México, debido a que no estaba autorizada por el equivalente de la FDA en China, lo cual “no sé si es una confusión o qué pasa” con las pruebas autorizadas pero que no se pueden vender.

Ese tipo de decisiones, advierte, impacta la aplicación de pruebas para hacer una evaluación de la pandemia. Otro caso, explicó, es lo que ocurre en Nuevo León en donde todos los resultados de los laboratorios privados, aunque estén autorizados, si no son confirmados por el Indre, son números que no se toman en cuenta.

Confía en que haya un cambio en la política en este momento de la reapertura se abandone el modelo centinela de seguimiento al Covid-19, que se usa más para enfermedades transmitidas por vectores, donde no importa la cantidad de personas contagiadas porque en general no ponen el riesgo su vida sino lo que importa es saber cómo se está dispersando la enfermedad en el país.