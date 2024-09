Morenistas excluyen a marinos de la Guardia Nacional; sólo estará integrada por militares

Morena y aliados aprobaron una reserva para excluir a los elementos de la Secretaría de Marina de la Guardia Nacional, aún cuando son los que más confianza generan en la población, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El dictamen de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados establecía que la corporación sería integrada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina y elementos de la extinta Policía Federal, sin embargo, ahora sólo serán militares los que conformen la Guardia Nacional.

La reserva al artículo 21 de la Constitución fue presentada por la diputada morenista Merari Villegas y fue criticada por los diputados de oposición.

El diputado Gibrán Ramírez, antes morenista y ahora de Movimiento Ciudadano, acusó que Morena se quitó la máscara y dejó ver su intención de militarizar la seguridad pública.

“Quiero agradecer primero que se haga esta reserva porque es una reserva del descaro, se la pasaron diciendo que no se trataba de militarizar la seguridad pública ni la vida pública de México y ahora se plantea como tal (...) ahora se han quitado esa máscara y han dejado sentir aquí, en la argumentación confusa que se da, la bota de la Secretaría de la Defensa Nacional que está aquí diciendo ‘este juguete, la Guardia, es mío, no es de la Marina, no es de nadie que venga de otro lado, es mío’. Es la confesión que están haciendo”, dijo el emecista mientras los morenistas le gritaban traidor.

Los morenistas defendieron la reserva y toda la reforma en materia de Guardia Nacional, la cual fue enviada al Senado de la República para su discusión y en su caso aprobación.

De acuerdo con el informe “Guardia Nacional: cuatro años de una definición militarista” de la organización Causa en Común, hasta 2022 había 14 mil 541 elementos de la Marina en la Guardia Nacional, por lo que queda en vilo el destino de dichos elementos.