No bajará más la producción petrolera: AMLO

México no se sumará a un nuevo recorte en la producción de petróleo con la OPEP+, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una decisión, que según analistas puede llevar al país a perder su lugar en la mesa donde se toman las decisiones mundiales sobre el futuro del mercado petrolero.

Desde Tabasco, donde realizó una visita a la refinería de Dos Bocas, el mandatario adelantó la postura que México tomará en la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo e invitados (OPEP+), a celebrarse este fin de semana.

“Nosotros no podríamos ajustar más nuestra producción, ya hemos cerrado pozos petroleros para cumplir con el compromiso que hicimos. Esto lo están viendo bien los países de la OPEP y de la no OPEP, el cumplimiento de México, no tenemos nosotros ningún problema”, dijo.

López Obrador añadió que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, atenderá la reunión de manera telefónica porque lo acompañará durante su gira.

En abril, la OPEP+ realizó una reunión donde se discutió un recorte de 10 millones de barriles diarios en la producción mundial. En ella, la titular de la Sener dijo que México no cumpliría con su cuota de recortar 400 mil barriles en su producción, lo que la llevó a abandonar la teleconferencia. Estados Unidos asumió los 300 mil barriles restantes que le correspondían a México.

El acuerdo de abril permitió equilibrar el valor del petróleo, que llegó a números negativos el 20 de ese mismo mes. “Ahora el precio de los contratos de petróleo a junio está por arriba de los 34 dólares y se debe a los ajustes que ha habido en la oferta, así como por la baja en los inventarios en los países consumidores”, comentó Raymundo Tenorio, economista del Tecnológico de Monterrey.

Santiago Arroyo, director general de Ursus Trade and Energy Consulting, advirtió que posturas inflexibles y de doble discurso podrían llevar a México a perder su lugar en las reuniones de la OPEP+.

El especialista añadió que la invitación a México no se debe a su volumen de producción, sino por su labor de mediador que se ha perdido a partir de los desencuentros de la secretaria de Energía en la reunión anterior.

A la reunión que celebrará la OPEP+ se llega con la sospecha de que no se ha cumplido con los recortes acordados.

Al respecto Raymundo Tenorio, dijo que la CNH no ha informado qué pozos se han cerrado y no hay prueba de que se haya cumplido con ese recorte.

Además, la Agencia Internacional de Energía advirtió que existen indicios de que los países de la OPEP+, entre los que se encuentran Estados Unidos, México y Noruega no han cumplido con el recorte.

Sociedad Refinería Dos Bocas, a marchas forzadas

Durante su recorrido por Dos Bocas, López Obrador garantizó que la nueva refinería estará lista para el 1 de junio del 2022, cuando pretende inaugurarla.

Además defendió su apuesta por la refinación, con el argumento de garantizar la autosuficiencia de combustibles, con la producción de 1.6 millones de barriles diarios. Con información de Fernando Hernández | El Sol de Tabasco