Promete AMLO programa de desarrollo para pueblos yaquis

Andrés Manuel López Obrador comentó que se habrá de firmar un acuerdo con los pueblos Yaquis ya que se cometieron actos de injusticias desde el porfiriato.

El presidente aseveró que se busca que España pida disculpas a México por las atrocidades que se cometieron en la conquista y en la colonia, “nosotros vamos a ofrecer disculpas al pueblo Yaqui”.

“No es sólo el protocolo. Debe haber justicia. Al pueblo Yaqui se le ha tratado mal”.

Manifestó que se ayudará a los Yaquis, habrá justicia y “con diálogo y atención a sus demandas legítimas se llegará a un acuerdo”.

“Es un acto de justicia, a veces no se entiende. Ha habido una campaña contra los Yaquis, se quiere borrar ese pasado de injusticias”.

En su conferencia de prensa mañanera, López Obrador expuso que ese pueblo ha resistido con dignidad.

Dijo que algunas decisiones se toman por parte de empresarios para construir termoeléctricas desde la capital del país y se afectan a las comunidades indígenas, como en este caso por las tierras Yaquis.

“Los Yaquis no tienen agua, no tienen servicios públicos básicos. Están en la pobreza y ya hicieron su negocio los de arriba y quienes son los culpables de que no haya progreso, los Yaquis, pues no, eso era con los tecnócratas, con nosotros no”.









