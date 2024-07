Se disparan los casos de dengue en México, ¿cuáles son los estados más afectados?

Los contagios de dengue en el país se dispararon en el primer semestre del año. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, al corte de la semana 27 de este año, en el país había 22 mil 211 casos de dengue confirmados, cifra cinco veces superior a la registrada en 2023 en el mismo periodo.

“El 53 por ciento de casos confirmados corresponden a Guerrero, Tabasco, Veracruz, Michoacán y Chiapas”, dice el reporte Panorama Epidemiológico del Dengue de la Secretaría de Salud.

La mitad de los casos, 11 mil 676, son del tipo no grave, mientras que nueve mil 778 son casos con signo de alarma y los otros 757 son graves.

A lo largo de 2024 las autoridades sanitarias detectaron 117 mil 863 casos probables de dengue, los que incluyen los 22 mil 211 confirmados.

Un intenso dolor de cabeza, fiebre y vómito, fueron los primeros síntomas que Derek sintió previo a que le diagnosticaran dengue hemorrágico. Antes de ir al médico decidió descansar en su casa creyendo que sólo tenía un golpe de calor, pero un sangrado de nariz encendió las alertas que lo llevaron primero al médico y luego a un hospital.

Pasó un mes antes de regresar a su actividad normal, pues sus plaquetas descendieron hasta 18 mil por microlitro de sangre en circulación, cuando lo normal es 150 mil.

El joven de 18 años fue internado en la clínica hospital del ISSSTE en Chilpancingo y ahí permaneció por cuatro días en reposo total porque cada movimiento le significaba un riesgo más para su salud.

“No me puedo quejar de la atención, fue digna y eficiente”, aseguró el joven de los días que pasó internado en el ISSSTE y donde fue dado de alta sólo hasta que sus plaquetas empezaron a subir lo que indicaba que el dengue ya había cedido.

“Me dijeron que saliendo de eso tenía que quedarme igual en reposo cuando ya se me estaban subiendo las plaquetas para que no volviera a recaer. Derek Tenoch Miranda Espíritu refirió que tras haber permanecido cuatro días internado en el hospital después permaneció otras dos semanas en reposo y fue hasta un mes después cuando pudo regresar a su actividad normal con el grupo de música y baile regional.

Explicó que dos semanas después de tener la crisis del dengue aún sentía mucho cansancio, se le dificultaba subir escaleras y sentía su cuerpo muy pesado, además, cualquier olor que percibía lo asociaba con la medicina y los sabores también se sentían como si tuviera una moneda en la boca.

A nivel nacional, en la actualidad hay más de 22 mil casos. Fotos: Ricardo Sánchez / El Sol de Irapuato

A pesar de que Derek se recuperó, la cifra de muertes por dengue también va en aumento. De acuerdo con la Secretaría de Salud, van 49 fallecimientos por esta enfermedad, casi cuatro veces de las reportadas en 2023, cuando hasta la semana 27 fueron 13.

Por ejemplo en Tabasco, segunda entidad con más casos acumulados, suman diez muertes por dengue, de las cuales siete se registraron la semana previa.

“Nunca había sentido un dolor tan intenso en el cuerpo, ni tanto desgano. Después de salir positiva, me dieron dos días de incapacidad y para el tercero estaba peor”, comparte Cynthia Sánchez Márquez, quien asegura que hasta ahora fueron los peores momentos de su vida. “Pensé que ya no la contaba”, dijo la mujer, originaria de Veracruz, tercer lugar nacional en casos de dengue.

Narra que no tenía apetito, sentía piquetes en el cuerpo, temperatura por arriba de los 38.7 grados que no cedía y el dolor de cabeza y ojos lo describe como insoportable. Después, al quinto día, vino la hemorragia.

“En mi clínica solo me dieron paracetamol y la indicación de tomar muchos líquidos. Si había presencia de sangrado, vaginal, oral o nasal, tenía cita abierta a urgencias. Cuando llegó, me espanté muchísimo. Tenía miedo de ir; pensaba que ya no regresaría”.

Cynthia pasó 18 días internada en un hospital y 24 para recuperar el apetito y sentir mejoría. Con información de Adrián Bonola /El Heraldo de Tabasco y Maribel Sánchez /Diario de Xalapa, Abel Miranda