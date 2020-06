Antirracistas y extrema derecha se enfrentan en Londres

Londres fue escenario de enfrentamientos entre activistas de extrema derecha, manifestantes de Black Lives Matter y los policías que intentaban mantener separados a ambos grupos.

En la céntrica Trafalgar Square y en las avenidas aledañas, pequeños grupos de manifestantes se dieron empujones, se lanzaron botellas y latas y encendieron fuegos artificiales mientras se alineaban policías antidisturbios con perros y caballos.

Foto: AFP

Grupos de ultraderecha profirieron insultos racistas contra los manifestantes y algunos intentaron usar vallas metálicas para romper las líneas policiales.

"Está claro que los grupos de extrema derecha están causando violencia y desorden en el centro de Londres, insto a la gente a mantenerse alejada", tuiteó el alcalde de Londres, Sadiq Khan.

Everyone who intended to come to BLM protests today but didn't has reduced the risk of confrontation with these extreme right-wingers, and the spread of COVID19.



To those in Parliament Square: to prevent further violence and the spread of the virus in our city, please leave now. https://t.co/h7ypNB9CSQ — Sadiq Khan (@SadiqKhan) June 13, 2020

La ministra del Interior, Priti Patel, denunció el "vandalismo totalmente inaceptable" y dijo que los responsables se enfrentarán a toda la fuerza de la ley.

Foto: AFP

Estatuas de personajes históricos como Winston Churchill fueron protegidas con paneles para evitar que se convirtieran en puntos de enfrentamiento o fueran pintados por manifestantes que aseguran que tales monumentos celebran a racistas.

Ha habido manifestaciones en todo el mundo contra el racismo y los abusos policiales desde la muerte de George Floyd en Minneapolis el mes pasado. En los días anteriores, miles de personas marcharon pacíficamente por ciudades británicas.